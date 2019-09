La UMU y la UPCT tendrán que cumplir objetivos para ingresar más dinero Las obras de la nueva Facultad de Medicina que se realizan en el campus de El Palmar. / Guillermo Carrión / AGM Las dos universidades y el Gobierno regional quieren condicionar más financiación en el nuevo plan plurianual, que empieza a negociarse en otoño FUENSANTA CARRERES Domingo, 15 septiembre 2019, 08:22

Los cuatro años de paz financiera que llevaron el sosiego a las dos universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), y templaron las relaciones entre los rectores y el Gobierno regional, empiezan a acercarse a su fin. El plan de financiación plurianual, que ha satisfecho en los tres últimos ejercicios las aspiraciones económicas de las dos instituciones, vence en 2020, lo que obliga a los agentes implicados a iniciar las negociaciones para marcar la hoja de ruta del próximo programa, que debe decidir el rumbo de la UMU y de la UPCT hasta 2024.

Sin esbozar siquiera las cifras, los dos rectores y el nuevo consejero de Universidades sí coinciden y tienen claras dos premisas: el plan cuatrianual de financiación ha resultado el mejor instrumento y conviene reeditarlo; y, en esta ocasión, la partida presupuestaria condicionada al cumplimiento de objetivos debe tener más peso. En el actual plan, el llamado contrato programa, que se planteó como dinero adicional ligado al cumplimiento de objetivos relacionados con la calidad docente, investigadora y de gestión, se limitó a 18,3 millones de euros de los 910 totales que contemplaba el plan, que dedicaba, como volverá a ocurrir con el próximo, 179 millones de euros (140 para la UMU y 38 para la UPCT) a la subvención nominativa, que es la cantidad fija destinada casi en su totalidad a los gastos de personal.

LAS CIFRAS 910 millones de euros fue el dinero comprometido para las dos universidades en el actual plan de financiación, que vence en 2020. 18,3 millones se destinaron al contrato programa, el dinero adicional vinculado al cumplimiento de objetivos. 14,8 millones son los que ingresará la UMU por ese concepto hasta 2020, y la UPCT llegará a los 3,5 milllones de euros.

Los dos rectores y el consejero de Universidades coinciden plenamente en la idoneidad de incrementar esa partida condicionada. Para el responsable de la Politécnica, muy especialmente ligada a tres logros: «empleabilidad, calidad e internacionalización. Nuestros títulos deben formar profesionales con capacidad de insertarse en el mercado laboral. La internacionalización es, hoy, ineludible». El consejero Motas es también muy partidario de incrementar esa partida vinculada a logros: «El dinero y los recursos públicos deben ser para quienes mejor y más trabajan y obtienen resultados», defiende el nuevo titular de Universidades, quien considera que parámetros como la generación de 'startups', los doctorados industriales y las tasas de empleabilidad e internacionalización serán tenidos en cuenta. Para ello, el plan deberá marcar esos objetivos de forma clara y medible.

Todos coinciden en que la planificación a cuatro años ha aportado estabilidad y sosiego a las relaciones entre la Comunidad y los campus

El empeño del rector de la Universidad de Murcia en dotar de estabilidad laboral a los más de 900 profesores asociados (que han sido contratados bajo esa figura para ahorrar, pero que imparten las mismas o más horas de docencia que algunos profesores titulares y contratados) es objetivo prioritario. «Hay además un grupo de al menos cien acreditados por la Aneca, y la dignificación de los asociados es inaplazable. Son personas que han hecho un trabajo y un esfuerzo enorme», defiende Luján.

Sin embargo, el consejero de Universidades no descarta otras fórmulas para hacer frente a las necesidades docentes de las universidades: «Es cierto que hay docentes asociados con sobrecarga de trabajo, pero también hay profesores funcionarios que dedican menos horas a la docencia porque investigan. Esa investigación debe dar unos resultados claros y evaluables, y si no es así, esos profesores tienen que incrementar sus horas de docencia», avisa Motas.

El rector de la Politécnica, como el de la UMU, reclaman que, en esta ocasión, el plan plurianual contemple una partida incrementada para infraestructuras. En el actual programa, se limitó a solo 8,4 millones de euros porque en aquel momento se convino en que eran más acuciantes las necesidades de personal. «Ha llegado la hora de atender infraestructuras antiguas que están deterioradas. El Paraninfo, las facultades de Biología y Química... son algunos de los edificios que necesitan dinero», reclamó Luján. También Díaz Morcillo calcula que los equipamientos de la UPCT requieren de una inyección potente. La finalización de los nuevos edificios de la Facultad de Medicina en El Palmar y del de Arquitectura en el caso de la UPCT precisarán también de recursos extraordinarios los próximos ejercicios.

La bonificación del 99% de cada crédito aprobado en primera matrícula para los estudiantes que aplican otras comunidades como Andalucía (consiste en que a partir del segundo curso no tienen que pagar los créditos aprobados en primera matrícula el año anterior) que los rectores querrían incluir en el plan plurianual no parece tener encaje en los planes del consejero. «El café para todos no tiene sentido. Hay que dedicar las ayudas y becas a quienes no tienen recursos y a quien obtienen unos resultados excelentes. Aprobar no es un mérito», sostiene.

Los primeros contactos para empezar a negociar el nuevo plan se iniciarán antes de final de año. En las dos universidades, ya hay designados comités de expertos que trabajan en esbozar las premisas.