La Universidad del Mar oferta 99 cursos para más de 3.000 estudiantes La directora de la Universidad del Mar, con los rectores de la UMU y la UPCT y organizadores de los cursos. / guillermo carrión / AGM La 36 edición de Unimar mantiene los clásicos de buceo científico y terapia celular e incide en áreas con perspectiva de género, educación y deporte FUENSANTA CARRERES Martes, 9 abril 2019, 03:29

Las universidades públicas murcianas, que han logrado posicionar sus campus de verano en el catálogo nacional, incrementan este año su oferta con 99 cursos de verano, en los que podrán inscribirse 3.000 alumnos. Con 15 sedes, desde Águilas a Yecla, pasando por el Centro de Buceo de la Armada y la Base Aérea de Alcantarilla, el catálogo de Unimar desplegará desde hoy y hasta octubre cursos que se han convertido en un clásico, e incluso tienen ya las plazas agotadas, como el de buceo científico; y propuestas novedosas, como los últimos avances en terapia celular, la práctica de la hipnosis clínica y varias cuestiones analizadas desde la perspectiva de género, como el seminario de diversidad afectivo-sexual de género y el curso el de músicas antiguas desde la perspectiva de género, que se celebrarán en Molina; y el titulado 'La violencia de género y sus periferias: una propuesta de abordaje desde la intervención social'.

La 36 edición de la Universidad Internacional del Mar, impulsada por las dos universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), y el Campus Mare Nostrum de excelencia internacional, cambia este año además de imagen y apuesta por el 'papel cero', volcando toda la información en la web de Unimar y las redes sociales, que tendrán más actividad que nunca. El programa completo fue representado ayer por la directora de Unimar, Mercedes Bernabé, quien desglosó la oferta y destacó la proyección internacional de la universidad de verano. De hecho, el Campus Mare Nostrum CMN sacará esta año una convocatoria especial de ayudas que permitirá la asistencia de estudiantes matriculados en universidades extranjeras a los cursos de Unimar, y que permitirá becar a 58 alumnos.

El Centro de la Armada de Cartagena acogerá algunos de los cursos clásicos, como el de buceo científico, que se imparte desde la primera edición y alcanza pues su XXXVI convocatoria; y el de arte y ciencia de la navegación. En Cartagena se celebra otro centrado en la laguna titulado 'Mar Menor LAB: arte y ciencia para un paisaje en crisis', que ya se estrenó el pasado curso. La Base Aérea de Alcantarilla impartirá su sexto curso sobre paracaidismo. Entre los seminarios de nuevo cuño, destaca el de 'Modas en la alimentación: ¿tendencias o salud?', que se celebrará en Águilas; y el de modelado digital e impresión 3D que se celebrará en Murcia. Los Alcázares acogerá otro clásico, el curso en inglés 'Cell therapy form the bench to de bedside and return', uno de los seminarios de mayor prestigio internacional. Del total de los 99 cursos que comprenden este año la oferta formativa, 59 seminarios corresponden a la UMU y los otros 40 a la UPCT.

Las escuelas de verano de Biología, Informática y Bellas Artes abren los campus a los alumnos de ESO y Bachillerato

Las escuelas de verano, que abren las puertas de la Universidad a los estudiantes de los últimos cursos de ESO y Bachillerato, también tendrán un peso destacado este año, con cursos de Biología, Bellas Artes, Informática, Economía y Comunicación, entre otros.