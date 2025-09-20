La Universidad Católica conmemora la Semana Europea de la Movilidad

UCAM Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:28 Comenta Compartir

Hasta el próximo lunes se celebra la Semana Europea de la Movilidad, y la Universidad Católica de Murcia se suma, como en ocasiones anteriores, a esta iniciativa. Se trata de un campo en el que la UCAM desarrolla una intensa actividad investigadora y formativa a través de su Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible, dirigida por el profesor Roberto Liñán. En el Laboratorio de Movilidad de la Región de Murcia se diseñan, entre otros proyectos, zonas de bajas emisiones, optimización de redes de transporte público y estudios pioneros sobre movilidad en polígonos industriales. Cabe destacar que incluso una de sus investigaciones centrada en optimizar el tráfico rodado y mejorar la seguridad peatonal en el municipio de Lorquí, promoviendo un modelo de movilidad sostenible, fue distinguida este año por la Federación Española de Municipios. Este trabajo se suma a otros, como los estudios de movilidad en Murcia que la Cátedra realizó en colaboración con las concesionarias de transporte público Tranvía de Murcia y Transportes de Murcia, o en el ámbito universitario.

La institución dispone, en su amplio catálogo de títulos, de grados y postgrados de primer nivel relacionados con el área del transporte y la movilidad, desde asignaturas en Ingeniería Civil hasta el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, título que permite alcanzar las máximas competencias en el ámbito de la ingeniería civil; todos ellos asentados en la excelencia formativa que caracteriza a la UCAM, dando al estudiante la posibilidad de conectar con el mercado laboral que demanda profesionales con una completa formación. Además, a estos estudios se suma el Diploma de Experto en Planificación y Gestión de Movilidad, que se imparte en modalidad semipresencial y está dirigido a profesionales de los sectores público y privado, así como a estudiantes interesados en adquirir una formación especializada en movilidad sostenible, incluyendo contenidos sobre Smart Cities, IoT y sistemas inteligentes de transporte.

Reconocimiento a los mejores proyectos La UCAM ha entregado sus III Premios de Movilidad de la Región de Murcia, una iniciativa impulsada desde la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del Área Metropolitana de Murcia, cuyo objetivo es visibilizar y reconocer las buenas prácticas desarrolladas por administraciones, empresas y proyectos de investigación que promueven una movilidad respetuosa con el entorno. Los ganadores de esta edición han sido la Dirección General de Movilidad y Transportes por 'Movibús 100% eléctrico, 100% Sostenible', el Ayuntamiento de Alcantarilla por 'Alcantarilla Pedalea +', Disfrimur por su programa de electrificación de flota y la egresada en Ingeniería Civil Inmaculada Marín por su TFG 'Gamificación para la mejora de la movilidad sostenible en entornos escolares'.