Cristina Samaniego, única en su especie Cristina Samaniego en la desalinizadora de Valdelentisco, en Cartagena. / PABLO SÁNCHEZ / AGM La primera técnica de mantenimiento en una planta de tratamiento de aguas de la Región apuesta por no sexualizar la orientación laboral MARTA SEMITIEL Jueves, 7 marzo 2019, 01:40

Aunque en casa siempre le inculcaron que ella podría ser lo que quisiera, Cristina Samaniego (1975, Manresa) nunca supo de niña qué quería ser de mayor. Así que, cuando alcanzó la edad de decidir, «hice un grado medio de administración de empresas, aunque jamás trabajé de eso, porque no me gustaba», cuenta. Fue a los dieciocho cuando, a través de un curso en una escuela taller de Baza (Granada), se inició en la electricidad y descubrió su vocación. Después de aquella experiencia, Samaniego hizo otros dos grados medios de FP, uno de electricidad y otro de fontanería, «y me saqué también el carné de instalador eléctrico». Y aunque en aquel entonces «para las mujeres no era fácil encontrar oportunidades laborales» en este campo, a ella nunca le ha faltado el trabajo.

Comenzó como técnica de mantenimiento en una piscina cubierta de Granada, luego dio el salto a un parque eólico de Almería, donde se dedicó al mantenimiento de aerogeneradores, y de ahí se fue a la depuradora de aguas residuales de Águilas. Ahora lleva un par de meses trabajando para el Grupo Suez en la desalinizadora de Valdelentisco, en Cartagena, «donde somos tres chicas en una plantilla de veinte personas». En todos y cada uno de estos sitios fue la primera mujer que ocupó un puesto de técnica de mantenimiento y, a día de hoy, sigue siendo la única que se mancha las manos de aceite en una planta de tratamiento de aguas de la Región.

A ella le gustaría no ser noticia, pero sabe que lo seguirá siendo hasta que haya más mujeres en trabajos como el suyo. El problema de la masculinización de ciertos campos profesionales radica, según cuenta, en que «no se da una buena orientación laboral a las chicas. A mí nunca nadie me dio la opción de estudiar una ingeniería, por ejemplo. Igual que a los chicos tampoco se les hablaba de estudiar educación infantil. Por lo menos en mi época se sexualizaban los estudios», recuerda. Por eso ella aboga por ofrecer más información a las jóvenes, «para que sean lo que ellas quieran, electricistas, albañiles, soldadoras, camioneras... La sociedad debería dejar de marcar la pauta sobre los trabajos que son femeninos y los que no lo son».

«Cada vez son más las oportunidades laborales para mujeres técnicos. Supongo que influye el auge del feminismo»

La ingeniería como objetivo

Si en algún momento de su adolescencia alguien le hubiera hablado sobre los estudios de ingeniería, «seguramente habría estudiado eso, ingeniería eléctrica», dice, y la ilusión se le enciende en la garganta como una bombillita: «Y seguramente acabe haciéndolo, puede que me matricule el próximo curso».

«Siempre que cuento a lo que me dedico, la gente se sorprende. Y cuando llego nueva a un trabajo, los compañeros también»

Salvo un par de meses que trabajó en los campos de Águilas, Cristina siempre ha sido técnico de mantenimiento. En cuanto a ofertas laborales se refiere, ella tiene la sensación de que «en este momento se están empezando a dar las mismas oportunidades en igualdad de condiciones, pero hace unos años no era tan fácil», reconoce. Lo que no sabe es «si el tema de la lucha por la igualdad y el auge del feminismo está dando sus frutos o si realmente es que están cambiando las mentalidades».

Hacia la normalización

Cada vez que Cristina cuenta en sociedad a lo que se dedica, la gente se sorprende. Cada vez que llega a trabajar a un sitio nuevo, los compañeros también. «Aunque he de decir que se sorprenden para bien, de forma positiva. Y que mis compañeros nunca me han tratado diferente, en ninguno de los sitios en los que he estado. Nunca he sentido desigualdad ni discriminación alguna, como por ejemplo sí la hay hacia la mujer en la agricultura». Algún que otro comentario reconoce que le han hecho, «pero nada ofensivo. De hecho, habría sido muy complicado trabajar así. Al contrario, incluso algunos de ellos han sido más feministas que yo... Puede que yo haya tenido mucha suerte, es cierto. Porque ser la única mujer en un mundo de hombres y no tener ningún problema, pues tampoco es lo habitual».

La normalización de las mujeres en trabajos mayoritariamente masculinos llegará el día que Cristina deje de ser noticia, el día que ya la sociedad no se sorprenda porque sea «raro» ver a una mujer con un mono manchado de grasa o pintura, «pero para eso todavía queda mucho. Tenemos mucho trabajo por hacer para conseguir esa normalización. Y si la manera es que esta entrevista salga en el periódico, pues hay que hacerlo para que la gente vea que esto es algo normal y para que las chicas vean que pueden trabajar en lo que quieran», concluye.