La UMU revela que el desequilibrio bacteriano en la boca podría influir en la aparición o severidad de los síntomas depresivos Una investigación de la Universidad de Murcia descubre el vínculo entre el microbioma oral y esta enfermedad

LA VERDAD Jueves, 28 de agosto 2025, 11:42 | Actualizado 11:57h. Comenta Compartir

Una boca desequilibrada podría estar enviando señales al cerebro. Un reciente estudio liderado por el grupo de investigación de Odontología en Personas con Necesidades Especiales y Gerodontología de la Universidad de Murcia, sugiere que los cambios en la microbiota bucal (el conjunto de microorganismos que habitan nuestra boca) podrían estar relacionados con el desarrollo de la depresión, abriendo nuevas vías para su diagnóstico y posible tratamiento.

Mediante una revisión sistemática, se recopiló y analizó los resultados de once investigaciones publicadas en la última década. Estas exploran cómo el desequilibrio bacteriano en la boca podría influir en la aparición o severidad de los síntomas depresivos. «La cavidad oral es mucho más que una entrada para los alimentos; es un ecosistema que, cuando se altera, puede desencadenar procesos inflamatorios que afecten incluso al sistema nervioso central», explicó Miguel Ramón Pecci-Lloret, coordinador de la investigación junto a María Pilar Pecci Lloret.

Los estudios analizados coinciden en que las personas con depresión presentan una menor diversidad microbiana en la boca y una composición bacteriana distinta respecto a personas sanas. Este desequilibrio se ha asociado con procesos inflamatorios que podrían alterar la barrera hematoencefálica, una de las posibles rutas por las que las bacterias orales afectarían al cerebro. En particular, ciertas bacterias como Streptococcus, Neisseria o Prevotella aparecen con mayor o menor frecuencia en personas con síntomas depresivos, según los diferentes estudios. Aunque todavía no se puede afirmar una relación causal directa, la evidencia acumulada sugiere que el microbioma bucal podría convertirse en un biomarcador no invasivo para detectar señales tempranas de esta enfermedad.

La revisión también destacó que, debido a la accesibilidad de la cavidad oral, el análisis de la microbiota podría facilitar el diagnóstico precoz de la depresión y apoyar estrategias terapéuticas complementarias. En particular, intervenir sobre la salud bucal, con probióticos, cambios en la dieta o mejora de la higiene oral podría tener efectos beneficiosos sobre el estado de ánimo. «El eje oral-intestinal-cerebral está cobrando protagonismo. Este estudio pone de relieve que cuidar la boca puede ser tan relevante como cuidar el intestino o el sueño en el abordaje integral de la salud mental», afirmó la investigadora M.ª Pilar Pecci.

Los autores subrayaron que aún se necesitan estudios más homogéneos y experimentales para establecer una relación definitiva. Sin embargo, el trabajo marca un hito en la comprensión de la depresión desde una perspectiva biológica y sistémica.