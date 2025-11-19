La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la campaña, este miércoles. Vicente Vicéns / AGM

La UMU registra un 'boom' de notificaciones de acoso y lanza una campaña para hacerle frente

Habilita una web que aúna todos los recursos a disposición de las víctimas y llama a la comunidad universitaria a denunciar ante cualquier indicio

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

La Universidad de Murcia lanzó este miércoles la iniciativa 'Hazlo visible' para dar respuesta a las víctimas de acoso en el entorno universitario, darles información ... sobre los recursos que tienen a su disposición y evitar su aislamiento. Esta acción, que supone el lanzamiento de una nueva web que aúna toda la información y canales de denuncia a disposición de las personas que puedan atravesar una de estas situaciones y una campaña de difusión bajo el lema 'Di no, dilo', llega con el fin de favorecer un entorno seguro a las víctimas ante el incremento de notificaciones de episodios que está registrando la universidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  3. 3 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  4. 4 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  5. 5 Euromillones: Comprobar resultados de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  6. 6 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  7. 7 Enrique Roca reactiva en Molina de Segura la construcción de un residencial paralizado hace 15 años
  8. 8

    Un masajista de Murcia acepta dos años de prisión por una agresión sexual a una clienta
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UMU registra un 'boom' de notificaciones de acoso y lanza una campaña para hacerle frente

La UMU registra un &#039;boom&#039; de notificaciones de acoso y lanza una campaña para hacerle frente