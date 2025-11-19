La UMU registra un 'boom' de notificaciones de acoso y lanza una campaña para hacerle frente

La Universidad de Murcia lanzó este miércoles la iniciativa 'Hazlo visible' para dar respuesta a las víctimas de acoso en el entorno universitario, darles información ... sobre los recursos que tienen a su disposición y evitar su aislamiento. Esta acción, que supone el lanzamiento de una nueva web que aúna toda la información y canales de denuncia a disposición de las personas que puedan atravesar una de estas situaciones y una campaña de difusión bajo el lema 'Di no, dilo', llega con el fin de favorecer un entorno seguro a las víctimas ante el incremento de notificaciones de episodios que está registrando la universidad.

Así lo señaló la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Alicia Rubio, que reconoció «un 'boom' de casos» registrados en el Defensor Universitario, aunque achacó el ascenso a una mayor conciencia por parte de las víctimas. Si bien no concretó cifras. «Los estudiantes denuncian cada vez más y cada vez intervenimos más», subrayó. «La alegría detrás de esto es la sensación que tenemos es que están empezando a contarse las cosas».

En la presentación de la campaña, en la que también participaron el rector de la UMU, José Luján, y el comisario y jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional en la Región, José Manuel España, Rubio incidió en algunas de las actuaciones realizadas para hacer frente a la situación, como la elaboración de un reglamento para resolver episodios de baja intensidad a través de la mediación y la elaboración del protocolo sobre cómo actuar en casos menores.

En su intervención, el comisario José Manuel España llamó a los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en general a la acción para evitar el aislamiento de las personas que sufren cualquier tipo de acoso. El responsable policial celebró la iniciativa de la Universidad, aunque recordó que «no solo las instituciones son las que han de dar respuesta a esta situación para evitar, como ven ustedes en los carteles, que la víctima se quede sola. La sociedad también se personaliza en cada uno de los individuos que la componen y es responsabilidad de cada uno oponerse a este acoso, ponerse de lado del que más lo necesita».

Decir no al agresor

Para ello, recordó que hay dos actuaciones fundamentales. En primer lugar, la actuación contra la agresión, poniéndola en conocimiento de las autoridades, ya sea llamando al 091 o notificándola a la universidad a través de los distintos canales que tiene habilitados; y el apoyo a la víctima, un aspecto que consideró fundamental para romper el aislamiento. En este sentido, remarcó la importancia de «decir no al agresor, no compartir su actitud, no considerar gracioso un acto de crueldad. Esa es una de las primeras medidas que ha de tomar cualquier observador, cualquier testigo de una situación de acoso».

Luján, por su parte, llamó a acabar con el «mito medieval de que cuando en la universidad tenemos que resolverlo internamente». «Nuestro Defensor y nuestra Inspección de Servicios hacen un trabajo excelente, pero cuando se cruza la línea roja del Código Penal, están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal, los jueces y los tribunales», afirmó. «Hemos presenciado situaciones realmente absurdas, como que alguien que está siendo víctima de acoso, incluso con violencia física exija y pretenda una respuesta de la universidad sin dar parte de la situación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No querer sacar el problema fuera. Claro que el problema tiene que salir fuera [...]. Por eso esta campaña es tan imporante», sentenció el rector.