La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Claustro de la UMU, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

La UMU fracasa en su primer intento de reformar los estatutos al no llegar a los votos necesarios

La universidad volverá a intentar aprobar el reglamento, que no alcanzó la mayoría absoluta necesaria con 137 votos a favor y 14 en contra, la próxima semana

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:36

Comenta

Después de quince años de debates, sesiones del Claustro, hasta doce versiones, enmiendas y nuevas legislaciones, la Universidad de Murcia no consiguió este martes sacar ... adelante sus nuevos estatutos, que no lograron los apoyos suficientes y tendrán que ser sometidos de nuevo a votación la próxima semana. A pesar de que el 86,7% de los votos emitidos fueron a favor del reglamento, esos apoyos no han sido suficientes para llegar a la mayoría absoluta requerida en esta primera votación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  4. 4 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia
  5. 5 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  6. 6 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  7. 7 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  8. 8

    El chef murciano que brilla entre el rocódromo y los fogones del Altillo de Gud: «Llevo el mismo tiempo escalando que cocinando»
  9. 9 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  10. 10

    Alfonso Guerra apela en Murcia al espíritu de la Transición porque las democracias «son frágiles»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UMU fracasa en su primer intento de reformar los estatutos al no llegar a los votos necesarios

La UMU fracasa en su primer intento de reformar los estatutos al no llegar a los votos necesarios