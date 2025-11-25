La UMU fracasa en su primer intento de reformar los estatutos al no llegar a los votos necesarios

Después de quince años de debates, sesiones del Claustro, hasta doce versiones, enmiendas y nuevas legislaciones, la Universidad de Murcia no consiguió este martes sacar ... adelante sus nuevos estatutos, que no lograron los apoyos suficientes y tendrán que ser sometidos de nuevo a votación la próxima semana. A pesar de que el 86,7% de los votos emitidos fueron a favor del reglamento, esos apoyos no han sido suficientes para llegar a la mayoría absoluta requerida en esta primera votación.

La Universidad de Murcia se verá obligada pues a repetir la votación lo antes posible, y en ese caso, solo será necesaria la mayoría simple para que salgan adelante.

Los estatutos no han salido adelante porque solo 176 de los 286 claustrales participaron en la sesión, un quorum suficiente pero que complicaba la aprobación. De ese censo, se emitieron 137 votos a favor, y hacían falta 144. Solo 14 claustrales votaron en contra, y 7 en blanco. De acuerdo con el Artículo 219 de los actuales estatutos, el texto volverá a ser sometido a una sesión específica del Claustro, en la que se requerirá la asistencia de la mitad más uno de los claustrales. En tal caso, se aprobará la reforma si obtiene los votos afirmativos de más de la mitad de los asistentes.

El retraso complica ligeramente los planes de la Universidad de Murcia de cara a la convocatoria de elecciones al Rectorado, ya que retrasa el calendario inicial. El propio rector, José Luján, ya anunció cuando se hizo público su salto a la Secretaría General de la patronal Croem hace meses que su salida estaría marcada por el calendario de aprobación del reglamento, que de momento se ha truncado.

Los nuevos estatutos, cuando sean aprobados por la UMU (en el caso de que así suceda) tendrán aún un camino por recorrer antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Región (Borm), momento en que se harán efectivos. Una vez se aprueben, se mandan a la Consejería de Universidades para que sean revisados por sus Servicios Jurídicos, y después tienen que ser aprobados por el Consejo de gobierno de la Comunidad, que los aprueba por decreto. Solo después, serán publicados por el Borm.

Será entonces cuando el rector de la Universidad de Murcia convoque las elecciones y se abra el plazo de presentación de candidaturas y la campaña electoral. Luján explicó este martes que la falta de apoyo a los estatutos, con el censo registrado, «podía pasar y estaba dentro de lo previsto».

Los anteriores estatutos han quedado desactualizados tras más de dos décadas, y a pesar de los intentos de renovarlos desde 2010, los nuevos no llegaron a concretarse por los cambios en el gobierno y por la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que obligó a todas las universidades españolas a plantear reformas estatutarias para adaptarse al nuevo marco legal.