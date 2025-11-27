La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las autoridades se dirigen a la zona donde hay un Pilatus. A. Salas

Los últimos Pilatus llegan a la AGA para formar a más pilotos

La base recibirá en enero el nuevo simulador que permitirá ampliar las horas de vuelo en los próximos años

Alexia Salas

Alexia Salas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:43

La flota de los nuevos 38 Pilatus PC-21 ya está completa en la Academia General del Aire (AGA).

Ayer se incorporaron los ... cuatro últimos turbohélices adquiridos al fabricante suizo, que han «evolucionado y revolucionado la formación de vuelo, como prueba la excelencia de los alumnos que se han instruido con este sistema», según precisó el coronel director de la AGA, Luis Felipe González Asenjo. En enero, la base de Santiago de la Ribera recibirá el tercer Full Training Device (FTD), el simulador con el que el Ejército del Aire y del Espacio prevé completar el Plan de Entrenamiento Integrado (ITS). Con este sistema tecnológico, que está siguiendo la Princesa de Asturias durante este curso, la AGA prevé aumentar las horas de vuelo, de las 7.500 contabilizadas este año «a las 10.500 horas en los próximos años por el aumento de alumnos que se esperan», explicó el coronel.

