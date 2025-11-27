Los últimos Pilatus llegan a la AGA para formar a más pilotos La base recibirá en enero el nuevo simulador que permitirá ampliar las horas de vuelo en los próximos años

Las autoridades se dirigen a la zona donde hay un Pilatus.

Alexia Salas Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:43

La flota de los nuevos 38 Pilatus PC-21 ya está completa en la Academia General del Aire (AGA).

Ayer se incorporaron los ... cuatro últimos turbohélices adquiridos al fabricante suizo, que han «evolucionado y revolucionado la formación de vuelo, como prueba la excelencia de los alumnos que se han instruido con este sistema», según precisó el coronel director de la AGA, Luis Felipe González Asenjo. En enero, la base de Santiago de la Ribera recibirá el tercer Full Training Device (FTD), el simulador con el que el Ejército del Aire y del Espacio prevé completar el Plan de Entrenamiento Integrado (ITS). Con este sistema tecnológico, que está siguiendo la Princesa de Asturias durante este curso, la AGA prevé aumentar las horas de vuelo, de las 7.500 contabilizadas este año «a las 10.500 horas en los próximos años por el aumento de alumnos que se esperan», explicó el coronel.

El Pilatus unifica las fases elemental y básica, pero puede entrenar también a los pilotos de caza y ataque. Para el jefe del Estado Mayor del Aire, general Francisco Braco Carbó, «incrementar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas requiere un alto nivel de operatividad» que aporta el sistema Pilatus. «Ahora, los pilotos son mejores que los que les precedemos, ya que cuentan con aviones de vanguardia, simuladores que les familiarizan con la aeronave antes de volar y habilidades en un entorno virtual», destacó el Jema. 40 vuelos diarios España se convierte de esta forma en el país con más Pilatus en su inventario, la mayoría en la base murciana, donde se realizan 40 vuelos diarios y 30 misiones de simulador para formar cada día a 60 alumnos en diferentes fases. «La inversión de 240 millones es un esfuerzo de la sociedad española, con el que el Gobierno perseguía garantizar la excelencia de la formación, generar huella industrial y empleos de alto valor», dijo la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce. Por otra parte, la AGA celebró ayer, además, el hito del millón de horas de vuelo cumplidas en sus 82 años de historia, por los que han pasado 21 aviones diferentes desde el mítico Bucker. El coronel González Asenjo recordó también a los 66 militares fallecidos en acto de servicio, entre ellos 40 profesores y 26 alumnos.

