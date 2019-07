El PP hace los últimos intentos a la desesperada para que hoy pueda ser presidente Miras Fernando López Miras saluda a Juan José Liarte durante el debate de investidura del pasado martes. / Pablo Sánchez/ AGM Vox mantiene la incógnita sobre la segunda votación, mientras que los populares tratan de cerrar un acuerdo 'in extremis' para lograr el apoyo de esta formación MANUEL BUITRAGO Jueves, 4 julio 2019, 02:36

La incógnita no se despejará hasta última hora. Para sacar adelante la investidura de Fernando López Miras, el PP se lo juega todo a una sola carta: tratar de convencer a Vox para que cambie su voto negativo en la segunda votación de esta tarde en la Asamblea Regional. Para ello, ha acelerado en las últimas horas su actividad negociadora para firmar un acuerdo que recoja las propuestas del partido de Abascal, que sean compatibles con el pacto con Ciudadanos, manifestó ayer a 'La Verdad' el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo. Se trata de exhibir un documento que facilite la presidencia de López Miras. En paralelo, el secretario general del PP, Teodoro García, intensificó sus gestiones con representantes regionales y nacionales de Vox.

Los populares admitieron ayer que las posiciones seguían inamovibles, con la negativa de Ciudadanos a sentarse a negociar con Vox, ni siquiera a compartir una foto, por lo que todo estaba en el aire. Con el añadido de que la investidura podría fracasar y abrirse un nuevo periodo de negociaciones, ya que la ley concede dos meses para celebrar nuevos debates de investidura, respetando un intervalo de tiempo en cada convocatoria. Si no se logra designar a un presidente, después de ese plazo se repetirán las elecciones.

La segunda convocatoria para votar la candidatura de Miras comenzará esta tarde a las 19.30 horas. El candidato intervendrá durante diez minutos y después los portavoces de cada grupo fijarán sus posiciones.

Si esta tarde fracasa de nuevo la investidura, habrá dos meses de plazo para seguir negociando

Votar con PSOE y Podemos

Luengo manifestó que «Vox se ha convertido en la esperanza del PSOE en la Región», tras tumbar el martes la investidura de López Miras. Teodoro García, por su parte, reprochó a Vox que votara con PSOE y Podemos en Murcia para «tumbar» la investidura del candidato del PP. Sin embargo, señaló que no va a «cejar» en su intento de acercar posturas.

Si Ciudadanos no quiere sentarse con Vox, yo sí quiero sentarme con Vox. Soy el responsable del PP y estoy a disposición de todo aquel que quiera mejorar mi región y mi país. Me sentaré las veces que haga falta y firmaré aquello que dentro de mis principios, valores e ideales sea coherente con la idea que tengo de España», dijo en Telecinco

Recalcó que «todos tienen que «ceder» y que eso es negociar. A su juicio «nadie entiende» que no haya un gobierno de centro derecha en Murcia y en Madrid.

Teodoro García denuncia una campaña de «la izquierda radical» para que Vox vote contra el PP

El secretario general del PP indicó que Podemos, que tiene «solo dos diputados» y es un partido al que «más han dado la espalda» los ciudadanos en la Región de Murcia y en muchos ayuntamientos con unos resultados «bastante malos», está «tentando a Vox» en un «intento de darle la vuelta a la situación» en la Región de Murcia.

En este punto, afirmó que «personas ligadas a la izquierda radical» en Murcia están haciendo una campaña en Twitter «para intentar que Vox no se abstenga sino que vote en contra apelando a un supuesto orgullo de pertenecer a Vox, cuando son personas abiertamente de izquierdas las que controlan esos perfiles».

Críticas de la cúpula

El secretario de organización del PP, Javier Maroto, criticó al partido de Abascal por no facilitar las investiduras de gobiernos del PP en comunidades y ayuntamientos «si no se produce una fotografía» o «si no consiguen cargos».

«O Vox reconsidera lo que está haciendo en Murcia, o no sé lo que va a durar», advierte Javier Maroto

«Un partido que acaba de llegar a la política y el segundo día ya exige cargos a cambio de votos, tiene los días contados», dijo Maroto, que consideró que el partido no tiene una «visión razonable» y sus votantes «no lo volverán a votar» porque, a su juicio, Vox está «propiciando y promocionando gobiernos de izquierdas con sus votos en contra del PP». Lamentó que la formación ultraconservadora tumbara la investidura de López Miras. «La gente de centro derecha no volverá a votar a Vox después de ver el espectáculo que está dando», aseguró a RNE. «O Vox reconsidera lo que está haciendo en Murcia, que es votar con Podemos y PSOE para evitar que el PP gobierne, o no sé lo que va a durar», apostilló