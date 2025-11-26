UGT pide mayor control para evitar que los pacientes del Santa Lucía suban a la terraza a fumar López Miras informa de que varias decenas de pacientes son trasladados al Rosell y a Los Arcos

Eva Cavas Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:37 Comenta Compartir

Políticos y organizaciones de toda la Región de Murcia se han volcado e interesado este miércoles por pacientes y trabajadores del hospital Santa Lucía de Cartagena a raíz del aparatoso incendio originado a primera hora de la mañana.

Desde el sindicato UGT han pedido que se haga una evaluación exhaustiva de los riesgos, que se cambie el revestimiento de la fachada y que se ejerza un mayor control de las personas que suben a fumar a la terraza.

«El revestimiento es el mismo que el del edificio de Valencia y ya deberían haberlo cambiado después del incendio que se produjo en la parte trasera hace diez años. Por eso vamos a pedir que se revisen los riesgos y se cambie, además de que se ejerza un mayor control para evitar que los pacientes suban a la terraza a fumar», ha afirmado Belén López Alcaraz, delegada de UGT.

La rápida actuación de sanitarios y bomberos ha sido determinante para que no se hayan producido heridos ni afectados por el humo en el hospital. «Desde el primer momento, todo el personal se ha dirigido a los puntos de evacuación y se ha sacado a los pacientes de las plantas afectadas inmediatamente. Como sanitarios, cuando pasa algo así prima tu responsabilidad como persona y como profesional, tienes que evitar que ese riesgo llegue al paciente. Ademas, en caso de incendio contamos con un dispositivo que hace que la alarma suene directamente en el parque de Bomberos y eso ha hecho que vengan tan rápido», ha añadido Alcaraz.

«La fachada tiene una combustión rápida»

También desde el sindicato de Enfermería Satse destacaron la eficaz actuación de los profesionales a la hora de evacuar y trasladar a los enfermos. «A pesar de que contamos con formación para saber cómo proceder en situaciones como esta, no es lo mismo verte ahí y su trabajo en la evacuación de los pacientes ha sido impecable y muy eficaz. Sobre todo porque tenían la dificultad añadida de que ha afectado a las plantas de Oncología, Cirugía y Medicina Interna, por lo que el estado de muchos pacientes es bastante delicado. Por suerte, más allá de la incomodidad del traslado, ningún enfermo se ha visto afectado», explicó Javier Conesa, delegado de Satse en Cartagena.

Conesa calculó que la evacuación ha afectado a algo más de un centenar de pacientes y que el fuego se extendió en muy poco tiempo, llegando a provocar el estallido de una ventana en la unidad 25. «Es cierto que la fachada ha demostrado que tiene una combustión bastante rápida, ya lo comprobamos en el incendio anterior. Vamos a pedir que se revise todo esto y que si hay que cambiar la fachada, que se haga».

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha informado desde primera hora a través de sus redes sociales de la situación en el hospital. «En menos de 20 minutos quedó sofocado, pese a las rachas de viento superiores a 50 km/h que favorecieron su rápida propagación exterior».

La regidora ha agradecido «la rápida actuación del personal sanitario y de los bomberos, que ha evitado daños a las personas. El personal del hospital evacuó a los pacientes de las zonas afectadas y los reubicó en otras áreas seguras del centro. Bomberos mantiene las tareas de inspección, ventilación y vigilancia».

Por su parte, el presidente del Gobierno regional se ha desplazado hasta el centro hospitalario para conocer de primera mano las labores de extinción y refresco: «A las 7.25 se declaró un incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena que requirió la rápida actuación de los bomberos. Ha sido muy aparatoso y ha quedado extinguido antes de las 9.00. Las llamas han obligado a evacuar 4 plantas. Se han habilitado 50 plazas en el hospital del Rosell de Cartagena para acoger a pacientes que han tenido que ser trasladados desde el Santa Lucía. También se reubicarán otros pacientes en el hospital Los Arcos. Los consejeros de Salud y Emergencias, Ortuño y Pedreño se encuentran en el hospital».

Desde Podemos han advertido al consejero Pedreño que el incidente «es la consecuencia de años de advertencias ignoradas». María Marín ha recordado que su formación ya alertó del peligro de incendio en febrero de 2024 tras el incendio de Campanar y ha exigido «una investigación inmediata, responsabilidades políticas y técnicas y la sustitución urgente de cualquier material inflamable».