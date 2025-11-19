La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teresa Fuentes (CC OO) y Paqui Sánchez (UGT). Nacho García

UGT y CC OO celebran la suspensión de la ley que eliminaba las asignaciones a patronal y sindicatos en la Región de Murcia

Paqui Sánchez y Teresa Fuentes valoran la decisión del Tribunal Constitucional «un golpe a las políticas que atacan los derechos laborales»

LA VERDAD

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:32

Comenta

Las secretarias generales de UGT y CC OO en la Región de Murcia, Paqui Sánchez y Teresa Fuentes, mostraron este miércoles su satisfacción por la ... admisión a trámite en el Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno de España contra la modificación de la Ley de Participación Institucional aprobada por la Asamblea el pasado verano con los votos de PP y Vox, que elimina las aportaciones económicas de la Comunidad a las organizaciones empresariales y sindicales para el ejercicio de su función social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  3. 3 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  4. 4 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  5. 5 Enrique Roca reactiva en Molina de Segura la construcción de un residencial paralizado hace 15 años
  6. 6

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor
  7. 7

    Un masajista de Murcia acepta dos años de prisión por una agresión sexual a una clienta
  8. 8 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10 Los Premios de la Gastronomía de la Región de Murcia, diez años descubriendo sabores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad UGT y CC OO celebran la suspensión de la ley que eliminaba las asignaciones a patronal y sindicatos en la Región de Murcia

UGT y CC OO celebran la suspensión de la ley que eliminaba las asignaciones a patronal y sindicatos en la Región de Murcia