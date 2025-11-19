UGT y CC OO celebran la suspensión de la ley que eliminaba las asignaciones a patronal y sindicatos en la Región de Murcia

Las secretarias generales de UGT y CC OO en la Región de Murcia, Paqui Sánchez y Teresa Fuentes, mostraron este miércoles su satisfacción por la ... admisión a trámite en el Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno de España contra la modificación de la Ley de Participación Institucional aprobada por la Asamblea el pasado verano con los votos de PP y Vox, que elimina las aportaciones económicas de la Comunidad a las organizaciones empresariales y sindicales para el ejercicio de su función social.

En un comunicado conjunto, UGT y CC OO resaltan que Constitucional, a petición del Gobierno de España, ha suspendido la vigencia y aplicación de la norma recurrida desde la fecha de interposición del recurso (29 octubre) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para terceros. El Ejecutivo fundamenta su demanda en que la ley impugnada podría vulnerar las competencias estatales en materia de legislación laboral.

«Se deja, por tanto, sin efecto la aplicación de la reforma de la ley. Y desde los sindicatos mayoritarios en la Región de Murcia, CCOO y UGT, nos congratulamos por esta noticia porque ambas centrales sindicales veníamos apuntando la inconstitucionalidad de esa modificación legal», señala el comunicado conjunto.

Las secretarias generales de UGT y CCOO Región de Murcia, Paqui Sánchez, y Teresa Fuentes, valoran esta decisión del Tribunal Constitucional como «muy positiva», y aunque quieren ser prudentes hasta que se celebre el procedimiento llegue a su final, creen que «es un primer paso para recuperar la Ley de Participación Institucional regional, que nunca se tendría que haber tocado, y menos por intereses partidistas». Asimismo, aseguran que seguirán luchando «por no perder ningún derecho de la clase trabajadora de los que se han conseguido en estos 50 años de democracia».

Ambas secretarias generales entienden la decisión judicial como «un golpe a las políticas que atacan los derechos laborales y sindicales de las personas trabajadoras de la Región de Murcia y exigen que, a partir de ahora, las políticas desde el ejecutivo regional tomen en cuenta esta decisión».