Miembros de UPA de Almería reparten hortalizas como protesta contra el acuerdo UE-Marruecos, en el año 2012. El rechazo del sector es continuo. EFE

La UE intenta 'disfrazar' el origen de las frutas y verduras que Marruecos produce en el Sáhara

El Parlamento Europeo puede mañana objetar o dejar vía libre al acuerdo comercial, mientras crece la protesta del sector español: «Esto es un coladero»

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

La revisión del acuerdo de asociación entre la EU y Marruecos, que representa una seria amenaza para el sector español y murciano de frutas y ... hortalizas, tiene este miércoles una prueba de fuego en el Parlamento Europeo, que puede obligar a modificar dicho acuerdo o darlo por válido. Si no pone objeciones, las crecientes producciones hortofrutícolas del Sahara tendrán el camino más despejado para entrar en el territorio de la Unión con los mismos privilegios arancelarios que ya tiene el país magrebí. En concreto, la Eurocámara deberá pronunciarse sobre el etiquetado de los productos del Sahara Occidental, para lo cual Bruselas ha hecho una «excepción» para esquivar a la Justicia europea; una maniobra para tratar de ocultar su verdadero origen.

