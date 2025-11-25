La UE intenta 'disfrazar' el origen de las frutas y verduras que Marruecos produce en el Sáhara

La revisión del acuerdo de asociación entre la EU y Marruecos, que representa una seria amenaza para el sector español y murciano de frutas y ... hortalizas, tiene este miércoles una prueba de fuego en el Parlamento Europeo, que puede obligar a modificar dicho acuerdo o darlo por válido. Si no pone objeciones, las crecientes producciones hortofrutícolas del Sahara tendrán el camino más despejado para entrar en el territorio de la Unión con los mismos privilegios arancelarios que ya tiene el país magrebí. En concreto, la Eurocámara deberá pronunciarse sobre el etiquetado de los productos del Sahara Occidental, para lo cual Bruselas ha hecho una «excepción» para esquivar a la Justicia europea; una maniobra para tratar de ocultar su verdadero origen.

El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), Cecilio Peregrín, explica que el Parlamento Europeo votará mañana si acepta o rechaza dos enmiendas de PP y Vox, en concreto de las eurodiputadas Carmen Crespo y Mireia Borrás, sobre la revisión del acuerdo de asociación. Si prosperan, pasarán posteriormente a votación en el Parlamento. «Creemos que es un punto importante para que se admita a trámite. Las dos eurodiputadas se están batiendo el cobre para que las producciones del Sahara no se consideren producto marroquí y se beneficien de las mismas preferencias arancelarias. Hay resoluciones en ese sentido del Tribunal de Justicia Europeo, que dicen que se pueden considerar como producto marroquí, ni entrar etiquetado como tal».

Peregrín: «Se han inventado una argucia»

Si la Eurocámara acepta finalmente las objeciones, eso puede obligar a modificar algunos aspectos del acuerdo preferencial de la UE-Marruecos. «En este asunto, la Comisión y el Consejo van de la mano y va a costar mucho trabajo sacar adelante la votación, pero nosotros seguimos peleando. Todas las organizaciones agrarias y cooperativas están muy unidas a nivel europeo y han enviado un escrito para que se modifique ese acuerdo», añade Peregrín. «Ahora hablamos del tomate, pero no es menos cierto que en la zona de Villa Cisneros ya están preparando 3.000 nuevas hectáreas de invernaderos pagados por la UE y alguna desaladora importante. Detrás de los tomates vienen los pimientos, pepinos y otros productos que pueden afectar a la Región de Murcia, Almería y a España, como también a Italia y Francia. No es un asunto baladí».

La maniobra de Bruselas para ocultar el origen de los productos del Sahara Occidental consiste en que estos lleven la denominación de la región de procedencia: El Aaiún-Saguía el-Hamra y Dajla-Río de Oro». Peregrín indica al respecto que «se han inventado esta argucia para meter producto del Sahara como producto marroquí, lo cual no puede ser».

Sostiene asimismo que se deben actualizar los precios de referencia« y controlar muchísimo más la entrada de de producto marroquí. Es un coladero. Aquí no paran de ponernos trabas, mientras que se está beneficiando a producciones de terceros, como Marruecos, que no cumplen la legislación que nos imponen a nosotros y a nuestros productos».

Rechazo de eurodiputados

Las sucesivas renovaciones de los acuerdos preferenciales entre la UE y Marruecos han provocado reiteradamente las protestas del agro regional, español y europeo. En este caso, la revisión del pacto resulta más lesiva, a la vez se que trata de esquivar el fallo de la Justicia europea sobre el tratamiento a los productos del Sahara, colonizado por Marruecos, país que intenta desplazar a España en los mercados europeos.

Eurodiputados de diferentes partidos se han mostrado críticos con el pacto y con el reglamento comercial entre la UE y Marruecos sobre las frutas y hortalizas originarias del Sáhara Occidental. En las normas de comercialización de frutas y verduras, que obligan a indicar el país de origen, se ha tenido que introducir una excepción para tratar de ajustarse al fallo del Tribunal de la UE. La solución negociada con Marruecos implica que «solo se indicará la región de origen, no el país, para los productos originarios del Sáhara Occidental».