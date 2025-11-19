La UCO confirma en su último informe el pago de 550.000 euros a los implicados en el 'caso Koldo' por las obras del AVE en la Región de Murcia La Guardia Civil refleja la empresa Acciona debía entregar este dinero a Santos Cerdán para que lo entregase a Koldo García y a José Luis Ábalos

LA VERDAD Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:27 | Actualizado 12:41h.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reitera la presunta implicación de la trama del conocido como 'caso Koldo' en el pago de comisiones por las obras del AVE en la Región de Murcia. En el nuevo documento, a la que ha tenido acceso LA VERDAD, se refleja el pago de mordidas que alcanzan los 550.000 euros por dos adjudicaciones de la línea de alta velocidad.

En concreto, estos pagos se habrían producido por parte de la empresa Acciona, a la que Adif habría favorecido por delante de otras constructoras en la adjudicación de obras, según refleja el informe de la Guardia Civil. Estos contratos habrían originado una deuda con José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y con Koldo García que la empresa debía abonar a través de Santos Cerdán, que quedó este miércoles en libertad condicional después de que el juez considerara que el riesgo de que destruya pruebas de la trama ha quedado «mitigado».

En concreto, se trata de las licitaciones de Adif entre los años 2018 y 2019 en Santiago el Mayor por el proyecto de construcción del soterramiento de la ciudad de Murcia, que tuvo un importe de 158 millones de euros, y por la plataforma del corredor mediterráneo en el tramo Murcia-Almería, por valor de 121 millones. En total, se trataría de unos pagos de 550.000 euros, más de la mitad del importe total (1.070.000 euros) que se le pidió a Acciona por estas obras y otras tres en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat y del que se habrían cobrado al menos 620.000 euros. Quedaba por abonar el resto, según uno de los últimos audios hallados en los dispositivos incautados a Koldo en el mes de diciembre de 2023.

Grabaciones

En el informe previo de la Guardia Civil se recogían los audios que Koldo García grabó entre 2019 y 2023 de manera subrepticia y que guardaba desde entonces. Esas grabaciones, entiende la UCO, dibujan la forma en que operaba la trama que componían supuestamente Cerdán, junto al exministro Ábalos y su asesor Koldo García y que habría amañado las obras públicas. Una de las conversaciones grabadas que es clave en los puntos de este informe que afectan a la Región tuvo lugar el 2 de febrero de 2022 -cuando Ábalos ya no estaba al frente del Ministerio-. En ella Koldo habla con Santos Cerdán sobre cuánto queda pendiente de abonar a Ábalos teniendo en cuenta que ya habría cobrado 550.000 euros por esa supuesta mediación en la adjudicación de contratos públicos. «Yo le pedí a estos lo de Sevilla», explica Santos Cerdán. «Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona», responde Koldo. El hasta entonces secretario de organización del PSOE clama «que se la voy a dar, 550.000 euros» (...) «No, eso no es así», aclara Koldo, «es de Murcia».

El diálogo entre ambos continúa y más adelante Santos Cerdán le pide al asesor que le aclare a qué corresponde la cifra de 550.000 euros de la que hablan. «Los 550 son de Murcia, ¿vale?, que se les dieron dos obras, que son de 90 y 110, ¿vale?», remarca Koldo García. «Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90, ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100, ¿vale? La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran ochenta y pico, casi 90 y esas son las tres que quedan ¿vale? A él se le tenía que dar, ahora mismo 450.000, 450, vosotros le regalasteis 70…».