La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paqui Muñoz atiende a su hijo Pedro en la UCI de La Arrixaca, esta semana. J. L. Ros Caval / AGM

La UCI de La Arrixaca abre sus puertas a los acompañantes: «Cuando mi hijo abre los ojos, no está solo»

La Unidad de Cuidados Intensivos permite a los familiares quedarse junto al paciente desde las 12.30 hasta las 8.00 del día siguiente. La iniciativa forma parte del plan para humanizar el servicio

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:56

Comenta

Paqui Muñoz lleva quince días a los pies de la cama de su hijo Pedro, en la UCI de La Arrixaca. Se turna con su ... hija cuando le toca ir a trabajar, o cuando necesita un descanso, pero lo que quiere Paqui es estar con Pedro el mayor tiempo posible, cuidarlo y arroparlo. Puede hacerlo gracias a las nuevas normas de Cuidados Intensivos. Desde mayo, se permite que cada paciente esté acompañado por un familiar desde las 12.30 hasta las 8.00 de la mañana siguiente. «Cuando mi hijo se despierta y abre lo ojos, me ve a mí; no está solo», cuenta Paqui. No hay mejor resumen de la importancia de esta iniciativa que el hospital ha adoptado para humanizar la asistencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
  2. 2 Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga
  3. 3 La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía»
  4. 4 Susto en la plaza de toros de Murcia por un accidente en el Campeonato de España de Freestyle
  5. 5 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
  6. 6 Una sanción arrebata el podio a Aldeguer en favor de Acosta en el Gran Premio de Malasia
  7. 7

    Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»
  8. 8

    La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana
  9. 9

    Costas ordena el desahucio del Club Náutico de Portmán por invadir el dominio estatal
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UCI de La Arrixaca abre sus puertas a los acompañantes: «Cuando mi hijo abre los ojos, no está solo»

La UCI de La Arrixaca abre sus puertas a los acompañantes: «Cuando mi hijo abre los ojos, no está solo»