La UCI de La Arrixaca abre sus puertas a los acompañantes: «Cuando mi hijo abre los ojos, no está solo»

Paqui Muñoz lleva quince días a los pies de la cama de su hijo Pedro, en la UCI de La Arrixaca. Se turna con su ... hija cuando le toca ir a trabajar, o cuando necesita un descanso, pero lo que quiere Paqui es estar con Pedro el mayor tiempo posible, cuidarlo y arroparlo. Puede hacerlo gracias a las nuevas normas de Cuidados Intensivos. Desde mayo, se permite que cada paciente esté acompañado por un familiar desde las 12.30 hasta las 8.00 de la mañana siguiente. «Cuando mi hijo se despierta y abre lo ojos, me ve a mí; no está solo», cuenta Paqui. No hay mejor resumen de la importancia de esta iniciativa que el hospital ha adoptado para humanizar la asistencia.

Pedro se recupera en la UCI de un trasplante de hígado que ha mantenido a la familia en vilo. «Llevamos dos meses en el hospital, porque antes estuvo en planta. Le intervinieron de un cáncer y quedó a la espera del trasplante. Han sido días muy duros, porque no sabíamos si llegaría un órgano a tiempo», relata su madre. Ahora, gracias a un donante, Pedro empieza a recuperarse.

Para Paqui, poder acompañar a su hijo en la UCI durante todo este proceso es «un alivio». Cuando está en su domicilio de Los Dolores, en Murcia, se sube por las paredes. «En casa todo es incertidumbre. Sabes que aquí está muy bien atendido y que te van a avisar ante cualquier cosa, pero estás intranquila. En realidad, allí no descanso».

Las UCI pediátricas hace tiempo que abrieron sus puertas a los familiares, pero no ocurría lo mismo con los Cuidados Intensivos de adultos. El Morales Meseguer fue pionero en la puesta en marcha de planes para humanizar estos espacios, con mayor flexibilidad para permitir el acompañamiento de familiares, y ahora La Arrixaca da un paso más.

«Los horarios tradicionales de visita se limitaban a dos horas por la mañana y dos por la tarde. Fuera de estas franjas la familia estaba excluida, salvo excepciones. Ahora, el paciente puede estar acompañado todo el día desde las 12.30, y por las noches. Esto es lo más novedoso. Al contrario de lo que en un principio cabría esperar, lo que nos encontramos es un menor trasiego de personas, porque al dar la libertad de que entren cuando quieran, cada uno se gestiona en función de su situación o sus horarios», explica el enfermero Andrés Rojo, supervisor de la UCI. El servicio dispone de 40 camas que suelen estar siempre ocupadas. Pero la experiencia de estos meses es que no se produce una acumulación, no hay acompañantes en todos los 'boxes' al mismo tiempo.

Eso sí, aunque la regla general es la de un familiar por paciente, en situaciones de final de vida o de incertidumbre sobre la evolución del enfermo se permite que entren al 'box' hasta tres o cuatro personas.

Todas estas facilidades de acceso solo se limitan ante brotes de infecciones hospitalarias, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las UCI actualmente. Las bacterias multirresistentes son una grave amenaza para pacientes vulnerables, así que cuando se detectan casos es imprescindible reducir al máximo la posibilidad de transmisión.

Desde que en mayo se abrieron las puertas de la UCI, el balance es positivo. «Reducimos la incertidumbre y ansiedad de las familias», subraya Andrés Rojo. El supervisor admite que la medida fue recibida al principio con reticencias por algunos sanitarios, pero también ellos salen ganando, explica. «Se reducen los conflictos, y la relación del profesional con la familia y el paciente mejora bastante».

Loli Fernández lleva un mes acompañando a su hija en la UCI. «Hace veinte años estuve con mi marido, y las cosas eran muy distintas. Entonces no podías estar aquí, y el cambio se nota. Para mí y para mi hija, poder estar juntas es importantísimo. Fuera, yo no descanso», confiesa.

Un plan que va más allá

La apertura de la UCI a los acompañantes es una más de las medidas de humanización que está adoptando el servicio. Así, se ha creado una «escuela de familiares». Se trata de impartir charlas informativas a los acompañantes de pacientes que afrontan largos ingresos. De esta forma, se les transmiten «nociones sobre el funcionamiento del servicio, los dispositivos que se utilizan y los cuidados que va a necesitar el enfermo», explica el jefe de la UCI, Rubén Jara. «No se trata de que hagan el trabajo de los profesionales, sino de que puedan implicarse y sentirse partícipes en el proceso de recuperación de su familiar», aclara.

También se ha abierto una consulta post-UCI para afrontar las secuelas que los ingresos prolongados dejan en muchos pacientes. Pero, además, el proyecto de humanización no olvida a los profesionales. La carga emocional es elevada en una unidad donde se afrontan muchas situaciones de final de la vida. En una UCI más humana también se cuida al que cuida.