La UCAM pone la última tecnología al servicio de la sociedad Expertos destacan en el II Drone & Robotics Summit el potencial de la inteligencia artificial embebida y la robótica para transformar sectores clave como la salud, la seguridad y la educación

Sábado, 27 de septiembre 2025

La UCAM, en colaboración con la Fundación Integra Digital y Telefónica Cátedras, ha celebrado esta semana el II Drone & Robotics Summit, una jornada tecnológica que ha permitido a estudiantes, investigadores y profesionales adentrarse en los últimos avances en robótica, inteligencia artificial y drones. El evento, desarrollado en el Campus de Los Jerónimos, ha contado con ponencias, demostraciones y una amplia representación institucional y empresarial, consolidándose como un referente en la divulgación de tecnologías emergentes.

El claustro del Monasterio de Los Jerónimos acogió el acto central con la presencia de María Dolores García, presidenta de la UCAM, y Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia, quienes asistieron a una exhibición en directo del uso de robots y drones aplicados a contextos reales.

El encuentro contó con la participación de destacados profesionales del sector como Antonio Balanza (Odyn AI), Darío Samaniego (Unitree Robotics Spain), Joaquín M. Polo (DJI Agriculture Spain) quienes compartieron casos reales de implantación tecnológica y avances en inteligencia artificial embebida. También participaron José Luis Lanzarote, responsable de ventas de Administraciones Públicas Telefónica en la Región de Murcia; Luis García, chief technology officer y cofundador de Rollyy Autonomous Charging Robots, o Daniel José Aragón, jefe del Servicio Municipal de Protección Civil y Emergencias; y por parte de la UCAM, Rafael Melendreras, vicedecano del Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación; Pau Guardiola, director del Departamento de Tecnologías Emergentes, y el catedrático Manuel Pardo, investigador principal del Grupo de Investigación en Nuevas Tecnologías en Salud.

El II Drone & Robotics Summit ha demostrado el compromiso de la UCAM con una formación conectada con las demandas reales del mercado, promoviendo la colaboración universidad-empresa y apostando por un enfoque aplicado, ético y multidisciplinar de la tecnología.

Construir un Museo de la RCP en Minecraft por el Día del Paro Cardíaco La Universidad Católica de Murcia ha organizado, en colaboración con la Fundación Mapfre y Letcraft Educación, el concurso educativo 'Build & Save: CPR Museum Challenge 2025', con motivo del Día Mundial del Paro Cardíaco. Su objetivo es concienciar a los escolares sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP) mediante la creación de un Museo de la RCP en Minecraft, con salas que representan los pasos básicos: comprobar, pedir ayuda, comprimir y desfibrilar. Los interesados podrán participar en esta acción hasta el 13 de octubre, y el 16 octubre se celebrará un evento final 'online' para conocer los mejores proyectos; que recibirán hasta 500€ en material escolar cada uno para el nuevo curso.