La UCAM permite especializarse con un máster de prestigio

Sábado, 13 de septiembre 2025

El ritmo constante en el que avanza el mundo hace necesaria cada vez más una formación contínua que conlleve una alta especialización. Es por ello que optar por un postgrado permite a los recién titulados seguir formándose y mejorar su currículum, y a los profesionales en activo actualizar conocimientos y adquirir nuevas habilidades que les posibiliten promocionar en su área. La Universidad Católica de Murcia dispone de un amplio catálogo de postgrados de primer nivel en ámbitos como la salud, el deporte, la ingeniería, el derecho, la comunicación o la gestión, algunos necesarios para acceder al ejercicio de la profesión o alcanzar las máximas competencias, como los de Psicología General Sanitaria, Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura, Arquitectura o el de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, todos ellos asentados en la excelencia formativa que caracteriza a la UCAM, dándoles la posibilidad de conectar con el mercado laboral que demanda profesionales con una completa formación, un claro valor añadido.

Formación 'online'

La Católica de Murcia imparte la formación en modalidad presencial, semipresencial y 'online', destacando la flexibilidad de horario que se ofrece al alumnado. Aquellos que se decanten por la formación 'online' recibirán unos estudios con la misma calidad educativa que el resto de programas formativos de la institución. Para el correcto desarrollo de estos, la UCAM pone al servicio del estudiante varias herramientas para completar su formación: campus virtual, videoapuntes, videoconferencias, vídeos polimedia, API Virtual, etc. Además, pone a su disposición el acceso a la Biblioteca Digital y a un API Virtual donde hacer uso de programas informáticos especializados. También contará con un tutor personal que le acompañará tanto en lo académico como en lo personal durante toda su etapa educativa.

Títulos en inglés

La apuesta por la internacionalización es fundamental, lo que se ve reflejado en la formación de postgrado de la Católica. Así lo ponen de manifiesto diferentes rankings internacionales o nacionales, como el de CYD, que recoge su liderazgo en este campo, siendo la universidad de la Región y una de las primeras de España que más títulos imparte en inglés, tanto de grado como de postgrado, un factor fundamental en el mundo globalizado actual. Además, año tras año sigue creciendo el número de estudiantes extranjeros que deciden formarse en la UCAM, una prueba más del reconocimiento internacional de la institución.

