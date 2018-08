La UCAM investiga fármacos contra el cáncer y la diabetes con técnicas de supercomputación

Un equipo formado por investigadores internacionales de las áreas de Química, Informática, Biología y Física de la Universidad Católica (UCAM) buscará durante tres años nuevos fármacos contra el alzhéimer, el cáncer y la diabetes, con un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia basado en la supercomputación, según informaron ayer fuentes de esa universidad.

El proyecto tiene el objetivo de desarrollar aplicaciones de búsqueda de compuestos candidatos a ser investigados para usos farmacéuticos, a través de métodos de cribados de alto rendimiento por ordenador.

La finalidad del estudio es conseguir que investigadores que no son expertos en informática puedan utilizar aplicaciones para encontrar pequeñas moléculas que pueden activar o desactivar proteínas, que permiten mejorar y encontrar soluciones a los tratamientos para diversas enfermedades y encontrar nuevas soluciones a enfermedades que no tienen cura.

El proyecto contará con colaboradores de las universidades de Murcia, Alicante, Almería y Málaga, e instituciones internacionales como Lawrence Livermore National Laboratory (EE UU), Munich Cluster for Systems Neurology (Alemania), Institute for Biomedical Technologies, Milano (Italia), Universidad de Notre Dame (USA) o el Karlsruhe Institute of Technology (Alemania).