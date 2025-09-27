La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Encuentro de trabajo en el Campus de Murcia. UCAM

UCAM y Cambridge Biocapital impulsarán el emprendimiento científico en España

Han cerrado un acuerdo para fomentar los 'spin-offs' de base científica

UCAM

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:26

La UCAM, a través de su incubadora de alta tecnología UCAM HiTech, ha firmado esta semana un convenio de colaboración con Cambridge Biocapital para reforzar el ecosistema de emprendimiento científico de la Católica, con especial foco en la Comunidad de Madrid.

Mediante este convenio, y fruto de la experiencia acumulada en los ecosistemas de emprendimiento científico de Londres, Cambridge y Oxford, Cambridge Biocapital prestará un apoyo a UCAM HiTech para convertirse en un actor principal y referente del emprendimiento científico a nivel nacional.

Cambridge Biocapital participará en la evaluación técnico-estratégica de los proyectos candidatos a la incubadora, co-diseñará programas formativos avanzados en emprendimiento científico-tecnológico dentro de la UCAM, ofrecerá mentoría y asesoramiento estratégico a los nuevos 'spin-offs' en sus fases iniciales y realizará un scouting activo de iniciativas de alto potencial alineadas con la estrategia de UCAM HiTech. Todo ello permitirá el intercambio de conocimiento entre academia y empresa, potenciando la competitividad de las 'startups' científicas de la UCAM y facilitando su acceso a redes de inversión y ecosistemas internacionales.

