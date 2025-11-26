Uber reclama un cambio en la ley para que las licencias de VTC sean de ámbito regional

La compañía Uber aterrizó en la Región de Murcia en octubre de 2024, cuando llevó a la capital regional su modelo de servicios de transporte ... bajo demanda a través de su aplicación móvil. La vicepresidenta para Europa, Medio Oriente y África de esta firma, Anabel Díaz, participó este martes en el CEO Congress para abordar los principales retos de futuro que tiene esta empresa. Durante una entrevista con el director de LA VERDAD, Víctor Rodríguez, la directiva de Uber detalló que esta empresa ha triplicado su presencia en la capital regional, ya que comenzó a funcionar con 30 vehículos y en la actualidad opera con 100. En el último año ha atendido un millón de servicios, de los que un 30% -300.000- han sido demandados por turistas. El futuro de Uber en la Región pasa por atraer a la juventud. Para ello, Anabel Díaz explicó que han cerrado un acuerdo con la UCAM y esperan concretar «pronto» otro convenio con Enae. La principal reivindicación que trasladó la vicepresidenta de Uber es la de acometer un cambio en la ley que regula las licencias de VTC para que estas sean de ámbito regional y no municipal, como sucede en la actualidad. «Esto permitiría que los servicios se pudieran destinar a las principales plazas turísticas en las fechas en las que estas zonas concentran la demanda», explicó Anabel Díaz. En este sentido, apuntó que el ejemplo de Murcia es paradigmático porque, por ejemplo, «en verano se reduce mucho el trabajo porque la gente se va a la playa». Sobre el cambio legislativo que plantea, recordó que no existe una regulación a nivel estatal, por lo que los cambios legislativos se tienen que producir en el marco autonómico.

Uno de los retos de futuro que tiene Uber es la de fomentar el desarrollo e implantación del coche autónomo sin conductor, un servicio que la compañía ya ofrece en las ciudades de Austin, Phoenix y Atlanta, en Estados Unidos, así como en China, Abu Dabi y Dubai. Además, Uber tiene la previsión de lanzar este servicio también en Europa en 2026. Múnich y Londres serán las primeras capitales en contar con vehículos autónomos sin conductor ofertados por Uber. Por el momento, el desarrollo de esta tecnología es «bastante caro», admitió Anabel Díaz, ya que la construcción de un vehículo de estas características cuesta en la actualidad «cientos de miles de euros». Para su desarrollo, la vicepresidenta de Uber apuesta por reforzar la plataforma de distribución y diseñar una red eléctrica con capacidad suficiente como para soportar la demanda que conllevará el incremento del parque móvil autónomo. Este sector ya supone en Estados Unidos un volumen de negocio de 1 trillón de dólares. Además, para extender el uso del coche autónomo, Uber considera necesario simplificar la normativa para, de esta manera, facilitar el desarrollo tecnológico necesario para su implantación.

Sobre si el vehículo sin conductor provocará un descenso en la demanda de trabajadores, Anabel Díaz explicó que la primera fase será necesariamente híbrida, es decir, requerirá de la intervención de conductores y repartidores. Al respecto, apuntó que «donde se ha implantado ya el vehículo sin conductor el volumen de negocio ha crecido», por lo que no pronostica que su expansión produzca un descenso en la demanda de mano de obra. No obstante, Díaz puntualizó que el crecimiento de este modelo de coches se producirá «de forma gradual y natural». En el contexto europeo, Alemania, Inglaterra y Francia ya están concretando las normas que regularán el uso del vehículo autónomo. «Confío en que España también dé pasos para hacer realidad su implantación», señaló Anabel Díaz.

Uber tiene presencia 15.000 ciudades de 70 países en los que atiende a 190 millones de usuarios, con una media diaria de 38 millones de transacciones entre viajes y servicios de comida. La compañía ha duplicado su inversión en España en los últimos años. En nuestro país tiene presencia en 17 ciudades. Ayer sumó Andorra a su cartera «y la previsión es llegar a 20 ciudades en España en los próximos meses», apuntó Anabel Díaz. Una de las claves del crecimiento de Uber en el territorio nacional ha sido la incorporación del taxi a su negocio. Al respecto, la vicepresidenta señaló que en la actualidad «trabajamos con 5.000 taxis en España». Dentro de una visión global, los elementos que han propiciado el crecimiento de Uber a nivel mundial han sido «la penetración geográfica sostenida para facilitar la expansión, la diversificación de productos y la mejora continua en la excelencia operativa, lo que nos ha permitido reforzar la seguridad y avanzar en la eficiencia operacional», explicó Anabel Díaz.