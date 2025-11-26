La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Víctor Rodríguez y Anabel Díaz, este miércoles, en el Ceo Congress. Vicente Vicéns / AGM

Uber reclama un cambio en la ley para que las licencias de VTC sean de ámbito regional

La compañía ha triplicado su presencia en Murcia en el último año y opera en la actualidad con un centenar de vehículos que han atendido en la ciudad un millón de servicios

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:17

La compañía Uber aterrizó en la Región de Murcia en octubre de 2024, cuando llevó a la capital regional su modelo de servicios de transporte ... bajo demanda a través de su aplicación móvil. La vicepresidenta para Europa, Medio Oriente y África de esta firma, Anabel Díaz, participó este martes en el CEO Congress para abordar los principales retos de futuro que tiene esta empresa. Durante una entrevista con el director de LA VERDAD, Víctor Rodríguez, la directiva de Uber detalló que esta empresa ha triplicado su presencia en la capital regional, ya que comenzó a funcionar con 30 vehículos y en la actualidad opera con 100. En el último año ha atendido un millón de servicios, de los que un 30% -300.000- han sido demandados por turistas. El futuro de Uber en la Región pasa por atraer a la juventud. Para ello, Anabel Díaz explicó que han cerrado un acuerdo con la UCAM y esperan concretar «pronto» otro convenio con Enae. La principal reivindicación que trasladó la vicepresidenta de Uber es la de acometer un cambio en la ley que regula las licencias de VTC para que estas sean de ámbito regional y no municipal, como sucede en la actualidad. «Esto permitiría que los servicios se pudieran destinar a las principales plazas turísticas en las fechas en las que estas zonas concentran la demanda», explicó Anabel Díaz. En este sentido, apuntó que el ejemplo de Murcia es paradigmático porque, por ejemplo, «en verano se reduce mucho el trabajo porque la gente se va a la playa». Sobre el cambio legislativo que plantea, recordó que no existe una regulación a nivel estatal, por lo que los cambios legislativos se tienen que producir en el marco autonómico.

