Grupo de turistas por Santo Domingo en Murcia. Laura Domingo

La Región de Murcia marca cifras récord de trabajadores en el sector turístico en julio

La afiliación de enero a julio de 2025 alcanza una marca histórica, cifrándose en más de 60.000 empleados y un crecimiento interanual del 2,5%

LA VERDAD

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:09

La Región de Murcia alcanza cifras de récord vinculadas al sector turístico, tras haber conseguido la marca histórica de 67.733 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en julio en el conjunto de actividades características del turismo, según los datos publicados hoy por Turespaña, lo que representa un crecimiento interanual del 2,7% y 1.771 afiliados más que hace un año. Este dato supone el registro más elevado de la serie histórica para un mes de julio.

Por lo que se refiere a la afiliación media de trabajadores en el sector turístico de enero a julio de 2025, se logró también una cifra récord para este período del año, cifrándose en 66.186 trabajadores, con un crecimiento interanual del 2,5% que se traduce en 1.622 trabajadores más.

Siguiendo con otra área, la afiliación en hostelería y agencias de viajes, en mes de julio arrojó también un nuevo récord de afiliación, con un total de 50.120 trabajadores y un incremento interanual del 2,3%, superior al producido en el conjunto de España, que fue del 2%.

En cuanto a la afiliación en hostelería y agencias de viajes en lo que va del año 2025 también se produjo después del cómputo de julio un nuevo récord en la Región de Murcia al alcanzar los 48.458 trabajadores, con un crecimiento interanual del 2,4%, que superó en dos décimas al del total de España. En este campo, la Región fue la cuarta comunidad autónoma con mayor incremento.

Con las cifras del mes de julio, fueron 40.671 los trabajadores asalariados en las actividades de hostelería y agencias de viajes, que sumaban el 81,1% del conjunto de trabajadores en esas actividades. Esta cifra supone un aumento del 2,6% respecto a julio de 2024. El restante 18,9% fue empleo autónomo, que creció un 1,3% respecto a los niveles del año anterior, con 9.449 afiliados. La Región de Murcia fue la tercera comunidad con una mayor tasa de incremento relativo del empleo autónomo turístico.

