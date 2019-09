El turismo elige la Región como destino Dos cruceros atracados en el Puerto de Cartagena, en una imagen de archivo. S. Triguero / EFQ Atraídos por las bondades de este enclave del Mediterráneo, los foráneos se acercan a Murcia para disfrutar de su historia, su gastronomía y su cultura EFQ. Murcia Viernes, 27 septiembre 2019, 01:19

Con amplios kilómetros de costa, parques naturales localizados en plena sierra e innumerables restos arqueológicos, la Región de Murcia es un destino turístico idílico. El buen clima de esta zona de España, que cuenta con más de 3.000 horas de sol al año y una temperatura media anual de 19 grados, la han consolidado como receptora de visitantes de todo el mundo que llegan a este rincón del Mediterráneo para conocer un poco más sobre sus espacios naturales, su gastronomía, su historia, su cultura y su larga tradición deportiva.

En este sentido, las bondades del entorno han establecido el turismo como uno de los principales focos económicos de la Región. Así, según datos de Murcia Turística, el pasado año este territorio acogió a 1.624.464 viajeros. Las visitas de turistas extranjeros aumentaron un 1,9% hasta alcanzar las 377.011, mientras que las de los residentes en España presentaron un crecimiento de 0,8% hasta llegar a 1.247.453. Por su parte, las pernoctaciones registraron un repunte del 3,2% en 2018 que consolidó una cifra de 5.470.718.

Murcia también se ha establecido como un gran foco del turismo deportivo tanto en costa como en montaña. Los espacios marinos con los que cuenta la Región han permitido la consolidación de 23 puertos deportivos y la presencia de numerosas empresas dedicadas a la realización de deportes náuticos como vela, piragüismo, natación, esquí y kitesurf. Para culminar las opciones acuáticas, posee dos reservas marinas (Cabo de Palos y Cabo Tiñoso) y cuatro zonas específicas para el buceo. La riqueza de su fondo marino y la belleza de su fauna y flora atraen cada año a multitud de turistas que realizan, en alguno de sus 17 centros oficiales, todo tipo de actividades relacionadas con este deporte. En este sentido, 40.700 personas bucearon en la Costa Cálida durante 2018, lo que se tradujo, según datos aportados por la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia, en 67.600 inmersiones.

La Comunidad recibió a 1.624.464 viajeros el pasado año El deporte se ha consolidado como un gran foco de visitantes

Con respecto a las zonas de interior, la tradición deportiva ha consolidado una amplia variedad de rutas senderistas y carreras populares que atraen a los visitantes por el lugar en el que se desarrollan. Así, la Comunidad cuenta con una treintena de senderos de largo recorrido y 12 de corto que discurren por localizaciones tan emblemáticas como Sierra Espuña, Sierra de la Pila y Lavia, Cabo de Palos o la Bahía de Portmán. Con respecto a las competiciones, de entre todas sobresale la Ruta de las Fortalezas de Cartagena, el Cross de Artillería o el Trail de La Aljorra.

Otra de las bondades de Murcia siempre ha sido su gastronomía. Los turistas no solo se quedan embelesados por sus playas, sus entornos naturales o sus parajes, sino que también se enamoran de ella a golpe de cuchara. La comida mediterránea que en esta zona se trabaja destaca por incluir excelentes vegetales de la huerta, buena oferta de carnes y pescados y unas recetas que han pasado de generación en generación, además de vinos de etiqueta 'made in Murcia' que han traspasado fronteras y que destacan por su sabores innovadores y sus matices. Así, de este a oeste y de norte a sur la Región posee en su 'carta de platos' innumerables creaciones que hacen de esta tierra un lugar en el que alimentarse no es solo una necesidad sino un disfrute.

El caldero del Mar Menor, elaborado con arroz y pescado, de sabor intenso, es el plato estrella de las zonas de costa, al que le acompaña, ya en toda la Región, el zarangollo, un revuelto normalmente elaborado con calabacín, cebolla, huevo y patata. Para continuar el menú murciano, no hay restaurante tradicional que no disponga como entrante de una marinera o un conocido pastel de carne, al que le acompaña, ya en el postre, el paparajote y el café de puchero.

Otro de los principales atractivos por lo que los visitantes eligen esta tierra es por la cultura que se respira en cada rincón. La Región de Murcia es escenario de un amplio abanico de todo tipo de actividades que incentivan la historia, las tradiciones y el arte al mismo tiempo que preservan el patrimonio de esta Comunidad y dan buena cuenta de todo lo que este paraíso natural tiene que ofrecer. A nivel histórico, Murcia posee restos arqueológicos que cuentan el paso de los siglos por sus espacios. Entre los que se ubican en toda la geografía son destacables el yacimiento de Medina Siyasa y la Cueva del Arco en Cieza, el Teatro Romano y el Barrio del Foro en Cartagena, los restos de la Muralla en Murcia y el Castillo de Monteagudo, entre otros, además de numerosos museos centrados en esta temática, como el Museo de la Fortuna o el Museo Arqueológico de Murcia.

Por otro lado, la música también es foco de atracción para los turistas. En los meses de verano se celebran una amplia variedad de festivales y conciertos que atraen a grupos nacionales e internacionales y, con ellos, a un público entusiasmado por su presencia. Así, de entre todas las citas ineludibles destaca el Warm Up, que en su última edición registró un nuevo récord de asistencia con 80.000 personas, el 70% de ellos de fuera de la Región. En concreto, La Fica, lugar en el que se celebra, acogió cada día a 28.000 personas, más otros 18.000 que disfrutaron de las actividades gratuitas que se desarrollaron durante los días previos. Además de este encuentro, los turistas también llegan a la Región atraídos por la Mar de Músicas de Cartagena, que acogió a 45.000 personas el pasado julio; el Cante de las Minas, reconocido festival internacional dedicado al flamenco, y el Festival de Jazz de San Javier, que lleva desde 1998 llevando a esta zona costera a los mejores maestros de este género musical.