El TSJ ratifica que la UPCT vulneró el derecho al honor del investigador José Matías Peñas La Politécnica debe indemnizar al científico con 15.000 euros más intereses de demora por negar que él tuviera vínculos con la institución, tras sus denuncias públicas por la contaminación minera en el colegio público de Llano del Beal

José Alberto González Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:49 | Actualizado 08:25h.

La Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tibunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado el recurso de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) contra la sentencia que le condenó a pagar 15.000 euros a José Matías Peñas Castejón, investigador especializado en suelos, por vulneración del derecho al honor. El tribunal sí acepta la solicitud del investigador cartagenero –geógrafo y doctor por la UPCT en Ingeniería de la Tierra y del Terreno– de subir la indemnización, añadiendo los intereses de demora.

La sentencia del TSJ, de 30 de octubre y recurrible al Supremo, ratifica la dictada en 2022 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena; y con ello, el perjuicio causado cuando la Politénica negó públicamente «cualquier relación» de Peñas, que ha estado defendido por el abogado José Manuel Muñoz Ortín, con sus grupos de investigación. Fue en 2017, tras las denuncias del científico sobre la contaminación por metales pesados del colegio público de Llano del Beal, cuyo patio tuvo que ser pavimentado por el riesgo de los residuos mineros.

