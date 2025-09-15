La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Embarcaciones atracadas en el puerto deportivo Tomás Maestre. J. Villalgordo

El TSJ anula una multa impuesta al puerto deportivo Tomás Maestre por un vertido

La Sala de lo Contencioso remarca que la Comunidad no realizó las pruebas necesarias para acreditar el impacto negativo del derrame y le impone el pago de las costas

LA VERDAD

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:45

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha anulado una multa de 3.000 euros que la ... Comunidad impuso en 2002 a la empresa concesionaria del puerto deportivo Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor por un supuesto vertido a la dársena. El tribunal, en su resolución, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, remarca que la sanción exigía que la Administración demostrase que se había producido un riesgo grave para la salud de las personas o para el medio ambiente y remarca que en el atestado no figuraba ninguna diligencia para probar ese hecho.

