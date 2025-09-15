El TSJ anula una multa impuesta al puerto deportivo Tomás Maestre por un vertido
La Sala de lo Contencioso remarca que la Comunidad no realizó las pruebas necesarias para acreditar el impacto negativo del derrame y le impone el pago de las costas
LA VERDAD
Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:45
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha anulado una multa de 3.000 euros que la ... Comunidad impuso en 2002 a la empresa concesionaria del puerto deportivo Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor por un supuesto vertido a la dársena. El tribunal, en su resolución, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, remarca que la sanción exigía que la Administración demostrase que se había producido un riesgo grave para la salud de las personas o para el medio ambiente y remarca que en el atestado no figuraba ninguna diligencia para probar ese hecho.
La sanción ahora anulada comenzó a tomar forma en el verano de 2020 cuando los técnicos del servicio de infraestructuras de la dirección general de Movilidad y Litoral realizaron una visita al puerto y en un informe dejaron constancia de que «la explanada del varadero (...) se encuentra en mal estado existiendo filtraciones y vertidos de efluentes contaminantes a la dársena». En abril de 2021 los técnicos realizaron una nueva visita y en septiembre de ese año se dictó el acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador que la Justicia acaba de tumbar.
«No se acredita por la Administración que el agua desaguada por las aberturas o regatas constituya una sustancia contaminante que cause grave daño para la salud de las personas o para el medio ambiente», subraya la Sala, que estima el recurso presentado por la empresa concesionaria y anula la sanción impuesta. El TSJ impone, además, el pago de las costas a la Comunidad.
