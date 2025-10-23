La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Luján, Juan Marín, la edil Mercedes Bernabé, Manuel Luna, Alfonso Hernández y Miguel Pasqual del Riquelme. Guillermo Carrión/ AGM

El TSJ aboga por los acuerdos para aliviar la saturación de los juzgados

El Colegio de Graduados Sociales se perfila como un centro de mediación y solución de conflictos en el ámbito laboral

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 23 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Luna, abogó este miércoles por «una cultura de resolución dialogada de conflictos» para atajar la saturación de los juzgados de la Región. Luna presidió el acto de presentación del Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región como un centro de medios adecuados de solución de controversias (MASC), una figura reforzada en la Ley de Eficiencia Procesal. «El fortalecimiento de los MASC no sólo contribuye a aliviar la carga de trabajo de los tribunales, sino que impulsa una justicia más cercana, más ágil y humana», afirmó el presidente del TSJ.

El evento, que reunió a representantes institucionales, profesionales del ámbito jurídico y académico y expertos en mediación, contó además con la participación del decano del Colegio, Alfonso Hernández Quereda, y del director general de Trabajo de la Comunidad, Juan Marín Pérez.

Durante su intervención, Hernández Quereda destacó que esta designación «reafirma nuestro compromiso con la mediación, el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas en el ámbito laboral y social». Subrayó el papel del Colegio «como un espacio de referencia regional en la implantación y promoción de los medios adecuados de solución de controversias, herramientas que facilitan acuerdos eficaces y sostenibles, evitando la judicialización innecesaria de los conflictos laborales».

Luna subrayó, además, «la importancia de que las corporaciones profesionales, como el Colegio de Graduados Sociales, asuman un papel activo en la promoción de la mediación y de otros métodos que fomenten la cultura del acuerdo». Destacó que «el verdadero éxito de la justicia no está solo en la sentencia, sino en la capacidad de las partes para alcanzar soluciones que restauren la convivencia y la confianza mutua». El rector de la UMU, José Luján, ofreció la ponencia inaugural sobre los MASC.

