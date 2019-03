El Tribunal Supremo rechazó todas las demandas dirigidas a acabar con el Trasvase Mariano Soto, Julio Zapata, Lucas Jiménez y Manuel Martínez. garcía / N. Lucas Jiménez considera que la polémica sentencia sobre el caudal ecológico «refuerza la posición jurídica» del acueducto MANUEL BUITRAGO Martes, 19 marzo 2019, 02:29

El Tribunal Supremo rechazó todas las reclamaciones de las organizaciones denunciantes que iban dirigidas a acabar con el Trasvase Tajo-Segura. La sentencia solo admitió la parte del recurso para fijar los caudales ambientales, pero dejó al margen del acueducto aspectos clave como la ley del Memorándum y las reglas de explotación. Los demandantes pidieron que se eliminaran varias disposiciones recogidas en otras leyes y decretos, a lo cual no accedió el Supremo. En concreto, solicitaron que el Trasvase volviera a manos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. La ley del Memorándum le quitó esta potestad, y también le limitó la capacidad para fijar los excedentes de las aguas para trasvasar, que pasó al Ministerio y quedaron establecidos por encima de los 400 hectómetros cúbicos.

También reclamaron que se antepusieran los usos recreativos en los embalses de Entrepeñas y Buendía sobre los regadíos del Levante, invocando el principio de prioridad de la cuenca cedente, lo cual también rechazó el tribunal, que reprochó a los recurrentes el hecho de que no valoraran suficientemente el régimen de vigencia de las leyes.

El presidente de los regantes, Lucas Jiménez, manifestó que la sentencia «evidencia y fortalece la posición jurídica del Trasvase», en contra del mensaje lanzado desde Castilla-La Mancha y algunos colectivos. «Es falso decir que el fallo represente el fin del acueducto; que señalen dónde lo dice el Supremo», los retó. Dijo que «todos hemos sido víctimas de un espejismo provocado en la vecina comunidad». Apuntó que esta sentencia «dice algo que ya sabíamos y que el propio Plan del Tajo señalaba: que hay que fijar los caudales ecológicos del Tajo y del Ebro». Jiménez recordó, asimismo, que el propio Plan del Tajo marcó una moratoria para aplicar esos caudales ecológicos en el horizonte del año 2021 con la nueva planificación, algo que ahora ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo.

El Sindicato: «Pese a la artillería de La Mancha, es falso que el fallo signifique el fin del Tajo-Segura»

Explicó que los propios técnicos del Ministerio reconocen que es «muy difícil» fijar esos caudales ecológicos con rigor. A este respecto, el Scrats ha encargado estudios a expertos de reconocido prestigio internacional sobre caudales ecológicos, por lo que «no es algo nuevo ni nos pilla de sorpresa», dijo.

No obstante, Jiménez lamentó que la «artillería mediática» de Castilla-La Mancha sí ha obviado que la sentencia «fortalece la posición jurídica del Acueducto Tajo-Segura». Enfatizó que el tribunal «no dice que haya que aumentar ni disminuir los actuales caudales».

«Criterio ideológico»

Sin embargo, no ocultó sus «temores» sobre lo que pueda suceder a partir de ahora. «Dependiendo del criterio ideológico se pueden incrementar los caudales por encima de lo necesario; no espero que haya una reducción», apostilló a la vista de la postura mostrada por el Ministerio el pasado sábado, nada más conocerse la sentencia del Supremo. Destacó que «aumentar artificial y excesivamente el régimen de caudales ecológicos no beneficia a nadie, ni siquiera a los municipios ribereños». El único beneficiado, dijo, sería de nuevo Portugal.

La Generalitat Valenciana y Ciudadanos apuntaron ayer que es compatible el fallo del Supremo con la continuidad del acueducto. Ximo Puig indicó que defenderá los intereses de los regantes, como dijo el sábado el mandatario murciano Fernando López Miras. Este recalcó que el Tribunal Supremo considera válidas las reglas de explotación y la legislación del Trasvase.