Tres municipios de la Región de Murcia resultan premiados con la Lotería Nacional El primer premio ha sido para el número 57296 y el segundo premio para el 57151

Lluvia de premios de la Lotería Nacional este jueves 13 de noviembre en la Región de Murcia. La suerte viajó hasta varios municipios de la Comunidad. Hasta San Pedro del Pinartar y Librilla llegaron sendos primeros premios, que se llevaron 30.000 euros en cada uno de los boletos premiados con el número 57296. En San San Pedro del Pinartar el número ganador se vendió en la Administración número 1 situada en la Calle Emilio Castelar. En Librilla el billete se vendió en la Administración número 1 situada en la calle Murcia. Fue un premio muy repartido que también se vendió en Cádiz, Sevilla, Barcelona, Alicante, Asturias, Badajoz, Las Palmas, León, Segovia y Santa Cruz de Tenerife.

El segundo premio de la Lotería cayó en el número 57151 y llevó la suerte al municipio de Alcantarilla, que vendió el billete ganador en el establecimiento receptor número 53.640, situado en la calle Mayor, que obtuvo 120.000 euros a la serie. Este también fue un premio muy repartido que llegó hasta Alicante, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Guipuzcoa, Las Palmas, Sevilla y Zaragoza.

La Lotería Nacional está llevando últimamente numerosos premios a la Región de Murcia. El pasado 23 de octubre tocó un primer premio en San Javier. El 2 de octubre la suerte viajó a tres municipios de la Región; un primer premio cayó en Lorquí y dos segundos en El Palmar de Murcia y en Los Belones (Cartagena). El 25 de septiembre, la suerte fue hasta Totana con un primer premio al número 44838. El sábado 20 de septiembre cayó un primer premio en Murcia, el jueves 18 la suerte llegó hasta Ceutí con otro primer premio, el día 13 fue Cartagena el municipio galardonado con el primer premio de la Lotería Nacional, y por último, a Molina de Segura llegó un pellizco del segundo premio el jueves 4 de septiembre.

¿Cómo cobrar el premio?

Tras comprobar desde LA VERDAD que nuestro décimo ha resultado premiado ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.