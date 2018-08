Tres hospitalizados y dos fallecidos por golpe de calor en solo una semana

Tres hospitalizados en estado grave y dos fallecidos. Es el balance que dejan las altas temperaturas que azotan la Región desde la semana pasada. El último de los afectados es un varón de 68 años que ingresó el sábado por la noche en el Reina Sofía después de sufrir síntomas de hipertermia cuando se encontraba trabajando en el campo, en Caravaca de la Cruz.

También en el Reina Sofía permanece hospitalizado un hombre de 55 años, mientras en el Santa Lucía de Cartagena continúa ingresado otro paciente de 40 años. Ambos se encuentran estables dentro de la gravedad.

A estos tres hospitalizados se suman dos fallecidos por golpe de calor. Como adelantó 'La Verdad', un operario de nacionalidad extranjera y de 42 años, que trabajaba en la autovía del Reguerón, en la pedanía de Torreagüera, murió el pasado miércoles tras ingresar en estado crítico en el Reina Sofía. Otro hombre de 78 años falleció el viernes cuando realizaba tareas agrícolas en un huerto de su propiedad en el municipio de Murcia.

El director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, volvió ayer a hacer un llamamiento a la prudencia y la prevención. Se recomienda beber agua con frecuencia aunque no se sienta sed, no abusar de las bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar, y no realizar actividad física a pleno sol en las horas centrales del día.

La ola de calor también se está cobrando vidas en otros puntos de España. Dos personas fallecieron el fin de semana en el Hospital Joan XXIII de Tarragona, informa Efe. La primera de las víctimas fue hallada inconsciente el jueves en el municipio de Constantí, y murió dos días después en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El sábado ingresó en ese mismo centro un hombre de unos 60 años en estado crítico, afectado también por un golpe de calor. Falleció esa misma tarde. También se ha registrado una víctima mortal en Miajadas (Cáceres). El fallecido tenía 81 años.

Salud mantiene la alerta

Salud Pública mantiene para hoy la alerta naranja por altas temperaturas, con máximas previstas de más de 37 grados y mínimas de 23. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas empiecen a descender.

En Murcia se prevé una máxima de 37 grados y una mínima de 25. En Cartagena los termómetros oscilarán entre los 32 y los 24, y en Lorca entre los 36 y los 22.