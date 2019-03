Tres hospitales se suman al estudio para cambiar la medicación tras el infarto El director general del CNIC, Valentín Fuster. / Óscar Chamorro La Arrixaca, Santa Lucía y Morales Meseguer participan en un ensayo a gran escala sobre el uso de betabloqueantes JAVIER PÉREZ PARRA Domingo, 31 marzo 2019, 09:16

¿Son innecesarios los betabloqueantes que toman, diariamente, cerca de un millón y medio de españoles que han sufrido infarto de miocardio pero no presentan una disfunción de su ventrículo izquierdo? Esta es la pregunta a la que van a tratar de responder el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC) con un ensayo clínico a gran escala en el que participarán 55 hospitales y más de 8.500 pacientes. De ellos, unos 300 son de la Región, según cálculos de la Sociedad Murciana de Cardiología.

La Arrixaca, Santa Lucía y Morales Meseguer se han sumado a este ambicioso estudio, el mayor hasta la fecha al margen de la industria. Habitualmente, los ensayos se realizan bajo el paraguas de las farmacéuticas para probar nuevas moléculas. Pero en este caso, se trata no de buscar nuevas terapias si no de analizar si es conveniente dejar de prescribir un fármaco al no existir evidencia clara de su beneficio. Es una novedad que genera todo un precedente.

El estudio, bautizado como Reboot, se centrará en pacientes convalecientes de infarto de miocardio sin disfunción ventricular izquierda. Los betabloqueantes permiten reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad (fuerza del corazón), favoreciendo la diástole cardíaca. De esta forma, se mejora la función del corazón y el flujo de sangre a las arterias coronarias, explica la SEC. Estos fármacos se prescriben de manera generalizada «aunque no existe evidencia de su beneficio clínico en pacientes sin disfunción ventricular izquierda», advierte Manuel Anguita, presidente de la SEC. Con la introducción de los tratamientos de reperfusión, que permiten restaurar el suministro sanguíneo al tejido cardíaco que está isquémico, no está nada claro que tenga algún sentido mantener la prescripción de betabloqueantes, y de ahí que se pretenda analizar si la administración o no de estos medicamentos influye en la mortalidad, las tasas de reinfarto o los ingresos por insuficiencia cardíaca.

Los cardiólogos subrayan que los betabloqueantes son muy seguros y baratos, pero pueden producir efectos secundarios como astenia, debilidad o disfunción eréctil. Además, la acumulación de fármacos tras el infarto genera problemas de adherencia, advirtió el viernes Valentín Fuster, director general de CNIC, durante la presentación del proyecto en Madrid. De ahí que simplificar los tratamientos pueda ayudar a mejorar su seguimiento y, con ello, los resultados.

De momento, el estudio se desarrollará en la Región de la mano de La Arrixaca, Santa Lucía y Morales Meseguer, aunque la Sociedad Murciana de Cardiología buscará también la implicación de otros hospitales, como el Reina Sofía y el Rafael Méndez, según avanza su presidente, Eduardo Pinar. Además de España, otros tres países europeos -Suecia, Noruega y Dinamarca- van a poner en marcha estudios similares, lo que permitirá estudiar, en total, a más de 20.000 personas.