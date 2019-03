Tres de cada diez MIR siguen trabajando tras las guardias de 24 horas Domingo Sánchez, Isabel Montoya y Francisco Miralles, en la rueda de prensa de este viernes. / Edu Botella / AGM El Colegio de Médicos denuncia que numerosos servicios y hospitales incumplen las directivas europeas al someter a los residentes a jornadas de hasta 30 horas seguidas, lo que repercute en su salud y en los pacientes JAVIER PÉREZ PARRA Viernes, 15 marzo 2019, 13:09

Tres de cada diez médicos internos residentes (MIR) no descansan tras las guardias de 24 horas, con lo que llegan a sumar hasta 30 horas seguidas de jornada laboral. Lo denunciaron este viernes el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico (CESM), que advierten del incumplimiento de las directivas europeas en numerosos servicios y hospitales de la Región. En total, 216 MIR, de los 819 que hay en total en la comunidad, siguen trabajando tras haber completado sus guardias, según el estudio presentado. Esta situación es habitual en La Arrixaca, Morales Meseguer, Santa Lucía y Reina Sofía, mientras Los Arcos, el Rafael Méndez y el resto de hospitales comarcales sí cumplen en general con los descansos previstos en la normativa. Las especialidades más afectadas son Cirugía General, Cardiología, Aparato Digestivo, Oftalmología y Otorrino. «Estamos ante algo que era 'vox populi'», pero que muchas veces no se denuncia «porque los residentes son el eslabón más débil de la cadena», advierte Domingo Sánchez, representante de los MIR en el Colegio. «Esta situación es fruto de la sobrecarga de trabajo y de la falta de plantilla en algunas especialidades, donde se echa mano de los MIR, de forma que terminan soportando condiciones laborales que no son las adecuadas», denuncia Francisco Miralles, presidente de CESM. El Servicio Murciano de Salud (SMS) mandó una circular a las gerencias de área para que se respeten los descansos, pero el problema persiste, lamenta Miralles. Si la administración no toma medidas, «habrá un conflicto jurídico», advierte.

La presidenta del Colegio, Isabel Montoya, subraya que la ley establece que la jornada laboral de un MIR no puede superar las 37,5 horas semanales, pero en numerosos servicios se incumple este tope. «Con cinco guardias al mes, y sin descansos, algunos residentes acumulan 130 horas al mes», apunta Domingo Sánchez.

Estos abusos repercuten en la salud de los médicos y también en la calidad de la atención a los pacientes. «Esta falta de descanso y la sobrecarga de trabajo puede desembocar en problemas muy graves para la asistencia sanitaria, para la salud y motivación del médico y para la seguridad de los pacientes», alertan el Colegio y CESM