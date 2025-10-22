Tres detenidos por robar 15 coches de alta gama en la Región de Murcia y Almería La operación ha supuesto un «golpe decisivo» a una organización criminal con base en Francia dedicada al tráfico ilícito de vehículos sustraídos en España y enviados en contenedores marítimos hacia África

Dos de los vehículos sustraídos, interceptados cuando eran transportados en el interior de un contenedor.

La Policía Nacional detuvo en la localidad almeriense de Huércal-Overa a tres personas de nacionalidades maliense y gambiana en una operación desarrollada junto a los Mossos d'Esquadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera que permitió recuperar 15 vehículos de alta gama, la mayor cifra alcanzada hasta la fecha en esa provincia, que habían sido robados en distintas localidades de la Región de Murcia y Almería.

La operación ha supuesto un «golpe decisivo» a una organización criminal internacional con base en Francia dedicada al tráfico ilícito de vehículos sustraídos en diversos puntos de España y enviados en contenedores marítimos hacia África, al haberse logrado desmantelar su parte logística en España.

La investigación, denominada 'Guajira', se inició tras detectar un aumento de robos de un modelo «muy demandado» en el continente africano. Las pesquisas permitieron localizar una nave industrial en el polígono del municipio almeriense, utilizada como centro logístico para 'enfriar' los coches y cargarlos en contenedores con destino final a Banjul, en Gambia.

El pasado 6 de agosto se inspeccionaron en el puerto de Castellón cuatro contenedores «sospechosos», en cuyo interior se ocultaban los 15 vehículos sustraídos en distintas localidades de Almería y Murcia, valorados en más de 300.000 euros.

Ese mismo día, los agentes registraron la nave investigada donde hallaron rampas, poleas de elevación y colchones empleados para la carga y protección de los coches, además de seis teléfonos móviles y documentación de interés.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal-Overa, que ha decretado medidas cautelares sobre ellos, según indicó la Policía Nacional en un comunicado.