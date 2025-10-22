La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos de los vehículos sustraídos, interceptados cuando eran transportados en el interior de un contenedor.
Dos de los vehículos sustraídos, interceptados cuando eran transportados en el interior de un contenedor. Policía Nacional

Tres detenidos por robar 15 coches de alta gama en la Región de Murcia y Almería

La operación ha supuesto un «golpe decisivo» a una organización criminal con base en Francia dedicada al tráfico ilícito de vehículos sustraídos en España y enviados en contenedores marítimos hacia África

LA VERDAD

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:56

Comenta

La Policía Nacional detuvo en la localidad almeriense de Huércal-Overa a tres personas de nacionalidades maliense y gambiana en una operación desarrollada junto a los Mossos d'Esquadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera que permitió recuperar 15 vehículos de alta gama, la mayor cifra alcanzada hasta la fecha en esa provincia, que habían sido robados en distintas localidades de la Región de Murcia y Almería.

La operación ha supuesto un «golpe decisivo» a una organización criminal internacional con base en Francia dedicada al tráfico ilícito de vehículos sustraídos en diversos puntos de España y enviados en contenedores marítimos hacia África, al haberse logrado desmantelar su parte logística en España.

La investigación, denominada 'Guajira', se inició tras detectar un aumento de robos de un modelo «muy demandado» en el continente africano. Las pesquisas permitieron localizar una nave industrial en el polígono del municipio almeriense, utilizada como centro logístico para 'enfriar' los coches y cargarlos en contenedores con destino final a Banjul, en Gambia.

El pasado 6 de agosto se inspeccionaron en el puerto de Castellón cuatro contenedores «sospechosos», en cuyo interior se ocultaban los 15 vehículos sustraídos en distintas localidades de Almería y Murcia, valorados en más de 300.000 euros.

Ese mismo día, los agentes registraron la nave investigada donde hallaron rampas, poleas de elevación y colchones empleados para la carga y protección de los coches, además de seis teléfonos móviles y documentación de interés.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal-Overa, que ha decretado medidas cautelares sobre ellos, según indicó la Policía Nacional en un comunicado.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  2. 2 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  3. 3

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  4. 4 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  5. 5 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  6. 6

    Dos nuevas torres para retomar la construcción en el entorno de Nueva Condomina, en Murcia
  7. 7 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026
  8. 8

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  9. 9 Atención si te jubilas en 2026: este es el nuevo sistema de cálculo que entrará en vigor el próximo año
  10. 10

    Esto es lo que ingresó de media cada murciano en 2023: por delante de Extremadura, pero muy lejos del País Vasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Tres detenidos por robar 15 coches de alta gama en la Región de Murcia y Almería