Tres consejeros y el aparato del PP para impulsar una 'ley estrella' de la legislatura

La patronal Croem está confiada en que las discrepancias surgidas en la última reunión negociadora queden subsanadas las próximas semanas, dado que se ha decidido aparcar los dos aspectos más controvertidos. Fuentes de los empresarios apuntaron que se puso sobre la mesa una propuesta para modificar los límites de algunos espacios naturales, y atribuyeron al PP la intención de regular tres PORN, los cuales no especificó. En Croem indican que hay una sentencia del Tribunal Supremo según la cual no se pueden establecer límites en los espacios naturales y veinte años después no estar aprobados los PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales). Sobre esta base, los empresarios opinan que este fallo permite hacer algunas correcciones en estos momentos.

La patronal lleva la iniciativa en esta ley porque considera que tiene un marcado carácter empresarial, y recuerda que hubo un periodo previo de consultas con los colegios profesionales.

La reunión del martes fue relevante a tenor de sus protagonistas. Junto con Miguel Ángel Miralles, 'número dos' del PP regional, estaban el portavoz parlamentario, Víctor Manuel Martínez, y los consejeros de Fomento, de Presidencia, y de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente -Patricio Valverde, Pedro Rivera y Javier Celdrán, respectivamente-. La patronal Croem estuvo representada por su secretario general, José Rosique; mientras que por parte de Ciudadanos acudieron su portavoz, Miguel Sánchez, el diputado Miguel López-Morell y los secretarios autonómicos Francisco Álvarez y Miguel López Bachero, entre otros.

Sentencia del Supremo

Cuando se ultima esta segunda ley de simplificación administrativa, el Tribunal Constitucional dio un toque de atención al Gobierno regional sobre la primera norma en esta materia vigente desde 2016, al declarar inconstitucional una mínima pero significativa parte del recurso que presentó hace un año el PSOE. Como publicó días atrás 'La Verdad', el alto tribunal admite que el silencio administrativo, transcurridos seis meses, no se puede considerar favorable al empresario cuando se trata de poner en marcha actividades que exigen autorizaciones ambientales o evaluación de impacto.