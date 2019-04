El tratamiento más revolucionario frente al VIH llega al Reina Sofía, Morales y Arrixaca Enrique Bernal atiende a Pablo, uno de los pacientes participantes en el ensayo clínico, en su consulta de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, en el Hospital Reina Sofía, el pasado jueves. / Javier Carrión / AGM Los tres hospitales participan en un ensayo clínico que busca sustituir los antirretrovirales diarios por una inyección al mes JAVIER PÉREZ PARRA Lunes, 1 abril 2019, 07:50

Pablo no se lo creía cuando, con 52 años, le diagnosticaron VIH. «Noté algunos síntomas que no había tenido nunca y fui al médico. Me quedé en 'shock'. Pensaba que era algo que no me iba a pasar a mí», confiesa. Su historia es como la de tantos otros que se hicieron la prueba de forma tardía por la falta de percepción de riesgo frente al virus. Tras el diagnóstico, comenzó a tomar antirretrovirales -una pastilla al día- consciente de que la medicación sería de por vida.

Pero Pablo ha tenido suerte: es uno de los 16 pacientes de la Región incluidos en un ensayo clínico desarrollado en todo el mundo que abre la puerta a un cambio revolucionario en el tratamiento del VIH. Desde hace unos tres meses, ha sustituido la pastilla diaria por una inyección al mes. Ha ganado en comodidad y, psicológicamente, afronta su condición de seropositivo de otra manera, sin la carga de enfermo crónico que suponía estar todos los días pendiente de la medicación. «Se me olvidó tomar tres veces la pastilla -cuenta-, y ahora ya no tengo que estar preocupado por eso. La inyección me condiciona mucho menos». Además, el tratamiento está siendo igual de efectivo que el anterior: su carga viral es ya indetectable. «Me siento muy bien, y no he sufrido efectos secundarios», resume.

LAS CLAVES El tratamiento estándar frente al VIH Los pacientes toman, habitualmente, entre una y dos pastillas diarias durante toda su vida para mantener a raya la carga viral. Entre los últimos fármacos antirretrovirales en incorporarse a estos tratamientos orales, destacan los inhibidores de la integrasa. La alternativa de la inyección mensual (o bimensual) Se trata de una combinación de rilpivirina y otro antirretroviral en fase de investigación, el cabotegravir. A los pacientes participantes en el ensayo clínico, se les administra una inyección al mes de cada uno de estos fármacos. En otros estudios, se está probando su eficacia con pinchazos cada ocho semanas. El ensayo clínico Han participado 556 pacientes en todo el mundo. En España hay 18 hospitales implicados, entre ellos el Reina Sofía, el Morales Meseguer y La Arrixaca, que han aportado 16 pacientes en total. El ensayo está coordinado, en el caso del Reina Sofía y el Morales Meseguer, por Enrique Bernal, médico de la Unidad de Infecciosas del Reina Sofía. Los resultados El 93,6% de los pacientes participantes en todo el mundo presentan carga viral indetectable tras haberse tratado con la inyección mensual. Otro grupo de pacientes tomó pastillas diarias de administración oral, con una eficacia del 93,3%. Esto demuestra que ambas alternativas son igual de eficaces. Ninguno de los pacientes murcianos ha sufrido efectos secundarios graves, y en todos se ha demostrado eficaz el tratamiento. Los resultados acaban de ser presentados en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas CROI 2019, celebrado en Seattle (Estados Unidos).

El balance de Pablo es fiel reflejo de los resultados generales del estudio, en el que han participado 18 hospitales españoles, entre ellos, tres de la Región de Murcia: Reina Sofía, Morales Meseguer y La Arrixaca. En todo el mundo, los nuevos antirretrovirales inyectables han sido probados en 556 pacientes.

El tratamiento se basa en una inyección del antirretroviral rilpivirina y otra de un fármaco en fase de investigación, el cabotegravir. Se reclutó para el estudio a pacientes recién diagnosticados de VIH, a los que se sometió, durante 20 semanas, a la medicación habitual (una o dos pastillas diarias). Pasada esa primera fase, la mitad siguieron con los antirretrovirales diarios y el resto pasaron a ser tratados con una dosis mensual de rilpivirina y cabotegravir inyectables. Los primeros resultados, presentados a principios de marzo en la Conferencia anual sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI), celebrada en Seattle (Estados Unidos), no pueden ser más esperanzadores. Más del 93% de los pacientes de ambos grupos presentaban, al terminar el ensayo, una carga viral indetectable, con unas tasas bajas de efectos secundarios.

Incluso bimensual

«Estamos ante un cambio de paradigma», subraya Enrique Bernal, médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Reina Sofía y coordinador del ensayo en este hospital y en el Morales Meseguer. En este programa se ha probado el cambio de los antirretrovirales diarios por una inyección mensual, pero otros ensayos en marcha están ya apostando por la aplicación bimensual de la inyección de rilpivirina y cabotegravir. Para entender hasta qué punto resulta revolucionario este nuevo tratamiento, basta con recordar la dolorosa historia del VIH desde los primeros casos a principios de los 80. El sida fue una condena a muerte durante años, y los primeros tratamientos, como el AZT, suponían una alta toxicidad que no todos los enfermos podían soportar. «Los pacientes tomaban 15 o 20 pastillas diarias», recuerda Enrique Bernal.

En 1996 se produjo el gran punto de inflexión, con la aparición de una combinación de tres fármacos antirretrovirales que consiguió convertir la enfermedad en crónica. Una década después llegaría el Atripla, que simplificaba el tratamiento en un 'tres en uno'. Los científicos han seguido avanzando desde entonces, con el desarrollo, por ejemplo, de los inhibidores de la integrasa, «muy potentes y con menos efectos secundarios», subraya el especialista en Infecciosas del Reina Sofía. Ahora se da un nuevo paso, muy importante para la calidad de vida de los pacientes. La inyección mensual o bimensual reducirá la carga psicológica que supone medicarse diariamente para el VIH, un virus aún cargado «de estigma», recuerda Bernal.

Tras los prometedores datos del ensayo, la autorización del tratamiento por parte de las agencias americana y europea del medicamento está más cerca. Después, debe llegar su comercialización y el acceso generalizado de los pacientes, aunque no hay plazos para ello.