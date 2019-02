Manuel Martínez: «Al Trasvase le queda mucho recorrido»

Las zonas regables de la Comunidad de Riegos del Campo de Cartagena, con una dotación anual de 122 hectómetros procedentes del Trasvase, suponen el 30,5% del volumen total trasvasado para regadío. Un dato que demuestra que el Tajo-Segura es vital. «No comprendemos que después de 40 años, y a pesar de sus bondades, no se haya normalizado su funcionamiento y se siga cuestionando día tras día», asegura Manuel Martínez.

-¿Qué balance hace de los 40 años del Trasvase Tajo-Segura?

-Con la llegada del agua del acueducto a nuestra zona en 1979 se inició un largo camino, lleno de entusiasmo y esperanza, esfuerzo y trabajo, pero no exento de muchas noches sin conciliar el sueño. Al principio, predominaba una sensación de incertidumbre, puesto que tiempo atrás ya se construyeron canales que nunca llegaron a traer agua. El Trasvase significó la transformación de una agricultura doméstica o de supervivencia hacia un modelo productivo que genera muchísimos puestos de trabajo y que constituye un pilar básico e imprescindible en el que se soporta la actual industria agroalimentaria y multitud de servicios asociados. Nuestra agricultura es, además, una de las más tecnificadas y productivas de Europa.

-¿Qué futuro le espera a una infraestructura que cuenta con tantas posturas encontradas?

-Es imprescindible que se abandone el regionalismo del agua y su utilización como herramienta política o electoralista. Al Trasvase le queda mucho recorrido, puesto que es el más grande de este país, el que más puestos de trabajo genera, del que se abastecen cerca de 3 millones de ciudadanos y el que impide la desertificación del Sureste español. Por tanto, sería un verdadero sinsentido intentar eliminarlo.

En España hay agua suficiente para atender todas las demandas, no solo hay que dotar las zonas deficitarias, también hay problemas derivados de la falta de infraestructuras donde hay agua. Para que se dejen de poner obstáculos al Trasvase, se deben aportar nuevos recursos a los embalses de Entrepeñas y Buendía que permitan obtener el máximo rendimiento de las infraestructuras ya construidas. Esto se puede conseguir conectando las cuencas del Duero y/o del Ebro con los embalses de la cabecera del Tajo, solución totalmente viable desde un punto de vista medioambiental y económico.

Por otro lado, el Trasvase se debe complementar, como ya se hace, con la reutilización, desalobración de aguas subterráneas y desalación de agua de mar, integrando todos estos recursos en un mix que ofrezca garantías de suministro, pero sin dejar de lado su costo. El modelo de agricultura implantado en el Campo de Cartagena altamente tecnificado y con grandes inversiones no permite improvisaciones, no es sostenible disponiendo de agua tres meses sí y otro no, precisa agua los 365 días del año. Nuestros esfuerzos se centran en lograr al menos un 80%-85% de las necesidades hídricas con garantías.