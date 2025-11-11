La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un autobús lleno de pasajeros, en Murcia. Javier Carrión / AGM

El transporte urbano por autobús aumenta un 6,3% en septiembre en la Región de Murcia

Se registró una cifra de 2.744.000 pasajeros

EP

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 6,3% en septiembre en la Región de Murcia respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 2.744.000 pasajeros, frente a un aumento del 7,6% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+15,8%), Madrid (+12,7%) y País Vasco (+9,8%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Cataluña (+3,8%) Comunitat Valenciana (+4%) y Aragón (+4,3%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

