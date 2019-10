El transporte se queja de la escasez de conductores y la competencia desleal

Dar a conocer la Región de Murcia fuera de sus fronteras implica el concurso de las empresas que producen y las que distribuyen. El sector del transporte, aparte de ser uno de los más dinámicos por las grandes sumas de dinero que invierte en la renovación de flotas y la construcción de avanzados almacenes, junto a los miles de puestos de trabajo directos e indirectos que genera, desempeña un papel determinante en la economía, al ser una pieza maestra en el tablero de la globalización.

Su fortaleza, su situación actual y sus retos fueron los temas que protagonizaron la 'II Jornada del Transporte', organizada por 'La Verdad' y el Ayuntamiento de Molina de Segura, con el patrocinio de Andamur y Man, y la colaboración de Capitrans, Grupo Logístico Fuentes, Frigicoll Murcia y Campillo Palmera. El Auditorio Virginia Martínez acogió este encuentro, que estuvo moderado por el jefe de área de Local, Ricardo Fernández, y reunió a más de 150 empresarios y profesionales del transporte.

El consejero de Fomento propone a las empresas murcianas estudiar la entrada a Reino Unido por vía marítima como alternativa a los posibles atascos que se originen en las fronteras a causa del 'Brexit'

El director general del diario, Antonio González, abrió el acto poniendo el acento en la relación directa e histórica que une al periódico con este sector: «'La Verdad' es dependiente del transporte desde hace 117 años y sin él nuestra misión no sería posible». Al respecto, animó a los empresarios a no desfallecer ante el escenario incierto que presenta el 'Brexit', ya que, «pase lo que pase, se adaptarán a cualquier circunstancia, capeando los obstáculos como han hecho otras veces».

Los protagonistas José Ramón Díez de Revenga. Consejero de Fomento e Infraestructuras «No podemos esconder la cabeza debajo de la tierra y esperar a que lleguen las soluciones para el 'Brexit'; hay que hacer algo para ser competitivos» Daniel García. Gerente de Serviman Murcia «Estamos en continua formación para ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes, porque ellos cambian y nosotros con ellos». Rafael Fuentes. Director general de Grupo Logístico Fuentes «En la Región de Murcia sí hay vocación de conductores gracias a los referentes que existen en sus familias». Manuel Pérez Carro. Secretario general de Froet «En lo que va de año, se han contabilizado más de 80 asaltos de polizones a vehículos de la Región, con una pérdida de 30.000 euros por siniestro». rancisco Espejo. Director general de Agricultura, Ganadería y Medio Marino «Los efectos del 'Brexit' afectan tanto al sector del transporte como de la agricultura y la ganadería». FJuan Diego Guillén. Director comercial de Andamur «Ofrecemos soluciones para que los transportistas se sientan como en casa cuando entran en las estaciones de Andamur».

Una visión compartida por el concejal de Hacienda, Contratación y Promoción Económica del Ayuntamiento de Molina de Segura, José de Haro, quien alabó la ubicación estratégica del municipio para el sector regional y la red de empresas que lo forman, al tiempo que adelantó la previsión de ampliar la Ciudad del Transporte, «que veremos en breve».

Acto seguido, el director general de Grupo Logístico Fuentes, Rafael Fuentes, desveló que un pilar básico de su empresa se sustenta en su carácter familiar, «que lo llevamos por bandera», subrayó, dado que «desde el amor y la profesionalidad es posible situarla donde pensemos».

Sobre los retos a los que se enfrenta el sector del transporte, Fuentes enumeró siete apartados. De todos ellos, se detuvo en la escasez de mano de obra cualificada a nivel general, aunque en «la Región de Murcia sí hay vocación de chóferes gracias a los referentes que existen en muchas familias», explicó, para a continuación lamentar que «hay empresas que no amplían sus flotas por falta de personal». Por ello, propuso a los directivos «dignificar» la profesión con simples y efectivas medidas, entre ellas liberar a los conductores de las responsabilidades de carga y descarga, vigilancia y gestión documental en destino.

Fuentes aprovechó su intervención para criticar la competencia desleal dentro del sector y la ejemplificó con la picaresca de algunas compañías nacionales de recurrir a las 'empresas buzón'; esto es, tienen su sede en un país de Europa del Este, pero que en realidad actúan u operan en España, con la finalidad de abaratar costes. Además, abogó por la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y el transporte multimodal para prestar un servicio integral.

El directivo lamentó que las administraciones no tuvieran algún trato diferenciador con el sector del transporte en cuanto a los tributos, entre ellos el impuesto de circulación. «En general, nuestros camiones no pasan por el pueblo y, por tanto, no somos los que rompemos las calles. ¿No estaría bien que tuviéramos este apoyo?», se preguntó.

Y le respondió el concejal De Haro, asegurando que Molina de Segura es uno de los municipios con el 'sello' más bajo de la Comunidad, y lo evidenció con la tarifa de remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica, que este año tiene un coste de 130 euros para los de más de 2.999 kilos de carga útil.

Cercanía y atención

Los transportistas ven en Andamur su compañero perfecto en la carretera. Así lo dijo el director comercial, Juan Diego Guillén, quien remarcó la filosofía empresarial que, desde hace más de 30 años, está orientada a prestar un servicio integral a los conductores en general y a los profesionales en particular. Precisamente, avanzó que una meta de la entidad, con más de 650 estaciones de servicio propias y asociadas en nueve países de Europa, consiste en dotarlas de multienergía para que los clientes puedan repostar cualquier tipo de combustible.

En esta línea, el responsable de Andamur comentó otra de sus iniciativas estrella: la construcción de aparcamientos de seguridad, pues ya disponen de tres en España (La Junquera, Pamplona y Guarromán) y dos en Europa, que incluyen sistemas de acceso automatizado por lectura de matrícula, controles de seguridad con sellado de la carga y vigilancia por cámara 24/7.

Dentro de su marcada vocación por fortalecer la relación con los clientes y garantizar su seguridad, Andamur ha desarrollado la solución airCODE para evitar cualquier tipo de fraude en el suministro de combustible. Se trata de una aplicación, disponible para IOS y Android, a través de la cual el conductor solicita un código vinculado a una única tarjeta y un único vehículo, que le llega vía SMS al instante y con una validez de 30 minutos para echar combustible en la estación desde la que gestiona la operación.

El gerente de Serviman Murcia, Daniel García, recordó al sector su interés por seguir ayudando en la resolución de cualquier problema que surja en relación al transporte, como viene ocurriendo desde hace más de 30 años. «Estamos en continua formación para ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes, porque ellos cambian y nosotros con ellos», repitió.

Sobre el sector, García mantuvo que los vehículos eléctricos son el futuro y que el mundo de la automoción ya trabaja para dotar de autonomía los modelos orientados a las mercancías.

Propuestas de solución

Los efectos de la 'desconexión' de Gran Bretaña de la Unión Europea suscitan ya cierta tensión en la economía regional, principalmente porque es el segundo destino que más exportaciones murcianas acoge. El 99% de estas mercancías llegan por carretera, a bordo de unos 600 camiones por semana. De ahí que el consejero de Fomento e Industria, José Ramón Díez de Revenga, propusiera llegar por vía marítima como opción ante los posibles embotellamientos de tráfico de hasta 250 kilómetros -algo más de la distancia entre Murcia y Valencia- en las fronteras de Reino Unido que se pudieran ocasionar.

«No podemos esconder la cabeza debajo de la tierra; hay que hacer algo», demandó el consejero. Al hilo, puso de manifiesto la necesidad de reforzar el servicio de aduana de la Comunidad, en Nonduermas, con más inspectores para evitar que los camiones que transportan productos perecederos a ese país tengan que pasar los controles en la frontera británica, previsiblemente colapsada. De este modo, los transportistas podrían pasar ese trámite legal en origen y ahorrar tiempo.

Por su parte, el secretario general de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales del Transporte (Froet), Manuel Pérez Carro, denunció la falta de soluciones por parte de las administraciones públicas ante esta incertidumbre, ya que «solo han tratado de informar de las consecuencias».

Precisamente, ayer y coincidiendo con la celebración de la 'II Jornada del Transporte', la Unión Europea y Reino Unido firmaron un acuerdo para un 'Brexit' pactado en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre.