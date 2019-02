«La trama es tan real que ya me han preguntado si había pasado de verdad» Carlos Hernández. / lv El escritor Carlos Hernández presenta 'Yakaar', su segunda obra MINERVA PIÑERO Martes, 19 febrero 2019, 08:02

De Guinea Ecuatorial, donde nació, Carlos Hernández (1961) echa de menos, según cuenta, «la libertad y la serenidad que te dan África, la falta de estrés, no vivir pegado al reloj». Afincado en Murcia desde 1992, en 'Los susurros de la Nipa' describe la historia de su padre; el ambiente de las familias españolas que se asentaron en Guinea Ecuatorial hace ocho décadas y que más tarde se vieron obligadas a regresar a su país. «Los últimos años de la colonia fueron una joya para todos, el blanco y el negro supieron convivir perfectamente en paralelo, juntos, con sus respectivos rituales». Hace unas semanas, este escritor publicó su segunda obra, 'Yakaar', donde un grupo de la yihad secuestra a una heredera de una importante firma textil. Cómo se efectúa su rescate y dónde está secuestrada son algunos de los ingredientes que conforman la trama.

-¿En qué momento ambienta 'Yakaar', su segundo libro?

-La trama ocurre en 2018, cuando, según el marco en el que he decidido encuadrarla, España está viviendo unas elecciones, un hecho que complica el secuestro. Narro cómo actúa la Guardia Civil que está destinada en Senegal. La fuerza de la trama recae en Marta Pedreira, a quien secuestran, y sobre Rodrigo Peña, el guardia civil que está en Dakar. 'Yakaar' es muy rápido; no presenta 'flashbacks', ni se remonta a tiempo lejanos.

-¿Cuál es el mensaje?

-Lo primero que pretendo conseguir con este libro es entretener al lector, que se evada de la realidad. Para ello, lo que he hecho ha sido contarle una historia que ocurre a nivel internacional, pero con protagonistas españoles. Estamos acostumbrados a ver series policiacas extranjeras, así que lo que propongo es un libro sobre cómo trabajan las secciones de la Policía y la Guardia Civil españolas.

-¿Qué elementos del libro son reales?

-Dentro de la política-ficción, todo lo que sale en 'Yakaar' es real, como son los métodos que utilizan, las formas de actuación... Esta historia trata sobre el secuestro de una importante empresaria española, quien representa a la compañía textil más grande del país, por parte de un grupo de la yihad. Espero que el secuestro en sí continúe siendo ficticio.

-¿Qué fuentes consultó al escribir su obra?

-Al documentarme, he hablado con guardias civiles, con Presidencia, con el Ejército español y la Casa Real. De hecho, cuando lo publiqué mi primera intención fue obsequiar con un libro a la Casa Real y a la empresa textil. Tras publicarlo, ambas entidades me respondieron con cartas muy gratas.

-¿Cómo se le ocurrió la historia?

-Pues no lo sé, me vino a la cabeza de repente. Puede que fuera por el tema de las donaciones que la empresa a la que quería homenajear realiza, ya que me parece que desarrolla una gran labor. La identidad de esta compañía, que sí es real, aparece camuflada en el libro.

-¿Y cómo son los protagonistas?

-Muy vivos y actuales. Y no es que lo diga yo, que soy el autor del libro, sino los lectores. Por lo reales que son, en varias ocasiones me han dicho que les ha dado la impresión de que estuvieran viendo una película o un documental. Aparecen un equipo de televisión, el comandante de la Guardia Civil que lleva la investigación, el Gobierno anterior a la moción de censura, la Casa Real... El libro, de hecho, no tiene un corte patriótico, como puede pensarse en un primer momento, sino periodístico. Es una trama tan real que mucha gente me ha preguntado si había pasado de verdad.

-¿Escribirá una segunda parte?

-Puede que algún día publique algo sobre Rodrigo Peña, ya que 'Yakaar' deja las puertas abiertas a que él pueda seguir investigando. Pero no será una segunda parte, sino otra historia.