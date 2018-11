«Yo trabajo con el que violó a tu hija» Tres funcionarios de Prisiones, miembros murcianos de la plataforma 'Tu abandono me puede matar', posan para 'La Verdad'. / martínez bueso Funcionarios de Prisiones relatan un día a día cada vez «con más tareas y menos compañeros», lo que «compromete la seguridad» en el centro: «El curro me ha vuelto más arisco» DANIEL VIDAL Domingo, 11 noviembre 2018, 08:13

«Yo trabajo con el que violó a tu hija; tengo a mi lado al que mató a tu padre; atiendo al que abusó de tu hijo; enseño al que te estafó; dedico mi tiempo al que te robó. La Administración no valora mi trabajo. ¿Lo valoras tú?». El mensaje forma parte del contundente mensaje de la campaña 'Tu abandono me puede matar', que ha lanzado una plataforma independiente de funcionarios de Prisiones que dicen sentirse «abandonados por la Administración y también por los sindicatos». Pero podría ser el crudo relato de muchos de los 23.000 empleados públicos que trabajan actualmente en cárceles de nuestro país. Alrededor de 700 en la Región de Murcia para atender a unos 1.700 reclusos con los que tienen que hacer de «policías, bomberos, psicólogos, hermanos mayores, padres y madres, pañuelos de lágrimas y hasta dianas de sus iras», enumera el coordinador del sindicato Acaip en la Región, Fran Mauri (Murcia, 1978). «Y son violadores, asesinos, pederastas, ladrones... Gente que no son desechos, pero a la que nadie quiere en la sociedad, y a la que nosotros tenemos que hacer cumplir su condena, además de educarlos y reinsertarlos», recuerda. La mayoría de las veces, «sabiendo cómo entras a tu puesto de trabajo, pero no cómo vas a salir».

Así expresa Mauri la situación de incertidumbre en la que trabajan en la mayoría de funcionarios de Prisiones de la Región -alrededor del 3% de la plantilla nacional-, que reclaman «dignidad y reconocimiento» a través del aumento de las plantillas, la reducción de la brecha salarial con trabajadores de otros territorios y con los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la lucha contra las agresiones de internos a trabajadores.

¿La cárcel o el infierno?

Y eso que el «medio hostil» en el que los funcionarios de Prisiones desarrollan su trabajo ha cambiado notablemente en estos últimos treinta años. El educador Víctor Meseguer (Murcia, 1963) entró como novato en la prisión de Valencia en el año 1984, y lo primero que le asaltó fue una duda: «No sabía si entraba en la cárcel o en el infierno». En la galería en la que trabajaba Meseguer «murieron tres chicos asesinados», y coincidió con una de las etapas más sanguinarias de la banda terrorista ETA, con los funcionarios de Prisiones también en su objetivo. «La cárcel no era entonces un medio seguro ni para los presos ni para los funcionarios», recuerda Meseguer, que atesora más de 35 años de experiencia de labor social con reclusos: «Trabajar con personas es un aliciente importante. Tratamos de cuidar al preso para que la familia lo recupere, al menos, en las mismas condiciones en las que entró en prisión, pero tratando de ofrecerle instrumentos para que cambie de vida», relata.

Toñi Villena (Cartagena, 1967): «Hay presos a los que no les gusta recibir órdenes de una mujer; tengo que hacerme respetar todos los días». / Martínez Bueso

Por supuesto, evitando que el reo «cumpla condenas añadidas dentro de prisión y salvaguardando su integridad», recuerda Meseguer. Porque mantener la seguridad (tanto de los reclusos como de los trabajadores), precisamente, es una de las principales tareas de estos funcionarios, que perciben un sueldo que oscila entre los 1.400 euros y los 1.600 euros al inicio de su vida laboral (700 euros durante los meses de prácticas). Pese a todo, las diferencias salariales, dependiendo del lugar del país -incluso de la Región de Murcia- en el que trabajen, son sangrantes. «Un empleado del Centro de Inserción Social (CIS) de Topas (Salamanca) puede cobrar 650 euros más al mes que uno del CIS 'Guillermo Miranda', en Murcia», cifra Mauri. No solo eso. Un funcionario de Sangonera cobra alrededor de 80 euros menos en la nómina mensual que uno de Campos del Río, según Acaip, «en base a la obsoleta clasificación de centros penitenciarios, que establece las retribuciones en función del número de celdas. Incluso por cambiar una bombilla, un empleado de mantenimiento puede cobrar entre 100 y 150 euros menos de un centro a otro», calcula el líder del sindicato Acaip. «No puedo entender que un funcionario de la Región gane 300 o 400 euros menos que uno del País Vasco. La equiparación salarial es una reivindicación justa que reforzaría la cohesión social de este país», resume Meseguer.

Catorce horas seguidas

El curro empieza a las 7.30 de la mañana y puede prolongarse hasta las diez de la noche de manera ininterrumpida para después empalmar un turno de noche y cuatro días libres. Hoy entra de noche Toñi Villena (Cartagena, 1967), encargada de Vigilancia en Sangonera la Verde y funcionaria desde hace 25 años. «Al final te acostumbras, y yo lo tengo un poco más fácil porque no tengo hijos», reconoce esta licenciada en Historia del Arte con problemas de sueño, que lo primero que hace cuando llega a su puesto de trabajo, después de fichar, es «el recuento de presos, comprobar que están todos vivos», relata con frialdad. Después, toca lidiar con algunos «insultos, lanzamientos de objetos al funcionario e incluso alguna palmada en el culo por parte de algún recluso». Además, admite que tiene que «hacerse respetar» todos los días, principalmente con reos de otras culturas «a los que no les gusta recibir órdenes de una mujer».

«Tenemos más reconocimiento de los presos que de la propia Administración, que se aprovecha de nuestra profesionalidad; hay pocos incidentes en relación con los que podría haber», admiten los entrevistados

Otra de las reivindicaciones del colectivo, precisamente, es obtener el reconocimiento como agentes de la autoridad, «aunque sea solo dentro de prisión», porque «el respeto se ha perdido», según Jesús Arribas (nombre ficticio). Tal y como recuerda Arribas, que acumula más de tres décadas de experiencia en prisiones, agredir a un funcionario «sale prácticamente gratis». No implica un agravamiento de la condena, «tan solo unos días en aislamiento». Según los datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en 2016 se registraron un total de 360 agresiones a funcionarios en el conjunto nacional, lo que supone casi una agresión al día. Sin embargo, los sindicatos han denunciado tres agresiones solo en la Región en el plazo de una semana, cinco en el mes de junio que el Ministerio «no contabilizó» como ataques a trabajadores públicos «porque a Instituciones Penitenciarias solo le interesa reducir las cifras, que no reflejan la realidad», denuncia el líder regional de Acaip, con más de diez años de experiencia en la 'zona caliente' de la cárcel, en los módulos. Allí donde lo mismo se requisa un 'pincho' o se salva una vida por los pelos.

Toñi Martínez (Valencia, 1972) . «Nunca he sufrido una agresión en 25 años de profesión, pero el problema de los enfermos mentales en prisión es muy grave». / Martínez Bueso

El problema es que la seguridad de puertas para dentro, tanto de internos como de funcionarios y visitantes, «se está viendo comprometida de un tiempo a esta parte», según todos los funcionarios entrevistados por 'La Verdad' para este reportaje. Por un motivo fundamental, explica Manuel González (León, 1957), jefe de Servicio en la prisión de Campos del Río: «Mientras se reducen las plantillas, aumentan las tareas que debemos desempeñar. Antes solo nos dedicábamos a funciones de control y vigilancia, pero ahora debemos estar pendientes de muchísima burocracia, papeleos y programas que, en definitiva, hacen reducir la atención sobre el interno a la mínima expresión, aunque la responsabilidad que tenemos es la misma». González, por ejemplo, tiene que atender una ratio de casi cien presos en Campos del Río: «Vivimos en un auténtico estado de emergencia», define. La tensión del día a día y el trabajo en un medio destinado a la privación de libertad de las personas hace que muchos funcionarios necesiten como el comer -más allá del menú a 7,5 euros de la cafetería de la prisión- practicar deporte al aire libre. Bicicleta, senderismo, o simplemente unas carreras por la calle en la medida en que las obligaciones familiares lo permitan.

«La atención y la vigilancia sobre los internos se reduce a la mínima expresión, pero se nos exige la misma responsabilidad»

A pesar de que las oposiciones no exigen pruebas físicas, mantener un buen tono es fundamental. Aunque hacerse cargo de un centenar de presos casi deja la seguridad de los trabajadores en manos de la suerte, del «factor sorpresa», según Toñi Villena, que reconoce haber cogido «solo una baja psicológica» en sus 25 años de profesión, pero «por la respuesta que recibí en su momento de mis superiores». Además, el último protocolo aprobado contra las agresiones es «una vergüenza», coinciden Fran Mauri y Jesús Arribas. Pero la clave está en que la escasez de recursos humanos provoca que «la manta con la que te quieres tapar la cabeza te deja los pies al aire», ilustra. González lamenta que la Administración se aprovecha de la «profesionalidad» de los funcionarios para no cubrir las vacantes necesarias (91 en la Región, según los sindicatos; 55, según Instituciones Penitenciarias) y seguir manteniendo el orden dentro de los centros, dentro de lo que cabe, con lo puesto. «Hay muy pocos incidentes en relación con los que podría haber; nuestra presencia evita el 90% de los conflictos, pero es que no siempre podemos estar», subraya González. Según los datos oficiales, solo en lo que llevamos de año se han producido once agresiones en los centros penitenciarios de la Región, siete de ellas «sin lesión alguna». Cuatro con «lesiones leves».

«Pues tengo un compañero recién operado de la pierna que va a estar seis meses de baja después de una lesión grave tras una intervención en el módulo de aislamiento de Campos del Río». Así contesta al dato oficial Gerardo García, uno de los tres miembros murcianos de la plataforma 'Tu abandono me puede matar' que ha accedido a hablar con 'La Verdad' «desde el anonimato, porque nosotros no pertenecemos a ningún sindicato y tenemos que volver el lunes a trabajar, con los mismos superiores y sin ningún respaldo sindical ni jurídico», relata este funcionario de Campos del Río. García, como sus dos compañeros de plataforma y el resto de funcionarios de Prisiones reunidos por este periódico, clama contra la «falta de personal» que hace que «la seguridad de internos y funcionarios se vea cada vez más comprometida», según la opinión unánime. No solo eso, sino que «dificulta enormemente el mandato constitucional» de «orientar las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad hacia la reeducación y la reinserción social», coinciden. «Algo que, en la mayoría de las ocasiones, lamentablemente, no se logra».

Edad media «elevada»

Gerardo García, como Alberto Martínez y Miguel Ángel de la Cruz -todos nombres ficticios-, son relativamente jóvenes, al menos teniendo en cuenta la media de edad de los funcionarios de Prisiones que trabajan en la Región, muchos de ellos procedentes de comunidades autónomas vecinas. La edad media de estos empleados públicos, según los últimos datos de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), es de 48 años en el centro penitenciario Murcia I (Sangonera la Verde), y de 42 años en Murcia II (Campos del Río). Una edad «elevada», aunque menor incluso que en otros centros penitenciarios del país, que provoca que «haya compañeros de 50 años que estén lidiando con presos de 20, que además no tienen ningún tipo de educación ni de respeto, de países del Este, o yihadistas, con formación militar. Somos los encargados de trabajar con los delincuentes que detienen la Policía y la Guardia Civil y que después juzgan y envían a prisión los jueces. Cuatro o cinco agentes conducen al detenido hasta la cárcel y, sin embargo, son dos funcionarios los que tienen que hacerse cargo, durante años, de ese mismo preso peligroso junto a otros 140 más. No tiene mucho sentido», ejemplifican. Además, lo hacen con «pantalones de pinzas, camisa, guantes de jardinero, un bolígrafo y un 'walkie -talkie' al que muchas veces no le funcionan las pilas», protestan los miembros de la plataforma en relación con el uniforme y los recursos materiales disponibles, que son «poco efectivos».

Gerardo, por su parte, es uno de los muchos funcionarios que ha tenido que hacer de «bombero» dentro de la cárcel. Y no en sentido figurado, sino abriéndose camino entre el humo negro que invadía la galería. «Prender fuego a un colchón o a una sábana es una de las maneras que tienen los internos de protestar, de reivindicar, de sacar su rabia en momentos de desesperación», empatiza. «En las cárceles no hay retenes de bomberos, así que somos nosotros los que tenemos que acudir con la mascarilla, el equipo autónomo y la manguera a apagar el fuego... Cuando no tenemos formación suficiente. Pero, además, el interno no suele esperar a que le rescates, sino que te espera con un pincho o un arma con la que hacerte daño». Gerardo García, por ejemplo, se clavó hace unos años en la mano «una máquina de tatuar» de un preso, un hecho que le hizo «no querer tocar a mi hija ni a mi mujer durante meses». Y es que seis de cada diez funcionarios de Prisiones sufre algún tipo de contagio a lo largo de su vida laboral, según informes de los sindicatos.

Manuel González (León, 1957). «Tenemos una sobrecarga de burocracia que provoca, junto a la falta de personal, una reducción de la atención sobre el interno». / Martínez Bueso

Pese a todo, «no puedes ir a trabajar con miedo, temiendo por tu integridad, si tienes que desarrollar tu labor en Vigilancia Interior», reconoce Toñi Villena. Aunque su compañera Toñi Martínez sí ha llegado a experimentar algo parecido al miedo un par de veces en la Enfermería del centro penitenciario de Sangonera la Verde. Martínez (Valencia, 1972) vio cómo dos internos a los que atendía «se ponían nerviosos, con intención de alcanzar el botiquín. Es una situación difícil pero, pese a todo, pude controlarlos y sacarlos de la sala de curas». No tuvo tanta suerte hace tiempo una compañera suya, médico, «a la que intentaron clavar un bolígrafo. Cogió una excedencia y, desde entonces, no ha podido volver a su puesto de trabajo» relata.

Martínez incide, como muchos de sus compañeros de páginas y de trabajo, en el «grave problema» que supone el alto porcentaje de enfermos mentales que pueblan los centros penitenciarios -no psiquiátricos- españoles, alrededor del 4%, «mientras la ratio de enfermos mentales en la sociedad ronda el 2%», cifra esta responsable de Comisiones Obreras. En este sentido, «tampoco tenemos la formación necesaria, ni medios suficientes para atender a este tipo de internos, lo que genera mucha tensión y muchas agresiones derivadas en gran medida de esas patologías, mientras la Administración hace oídos sordos a este problema», lamenta Arribas. «No son los enfermos mentales que se han detectado, sino los que hay dentro del centro y aún no hemos detectado», anota Manuel González.

El poder de la palabra

También coinciden todos los entrevistados en que su trabajo, ahora mismo, «no está pagado». Un pensamiento recurrente, sobre todo, «cuando sales a las diez de la noche y llegas a las once a casa después de dos días currando 14 horas sin ver a tus hijos», lamenta De la Cruz. La «frustración que produce el trabajo, el ver que no puedes solucionar muchas situaciones, produce una tensión brutal», reconoce Jesús Arribas, que llega a casa «doblado». Él no necesita pastillas para dormir, «salvo cuando la jornada laboral ha sido especialmente dura». Eso sí, reconoce que el trabajo le ha cambiado el carácter: «Antes era un tipo muy alegre, muy abierto, y ahora soy más arisco, más cerrado; el trabajo me ha vuelto más duro». Y es de los que no le dice ni media palabra a la familia sobre el trabajo: «Prefiero mantenerles al margen; la cárcel es un submundo que solo conoce el que está dentro», detalla.

«Entramos con un pantalón de pinzas, una camisa,un bolígrafo y un 'walkie-talkie' al que muchas veces no le funcionan las pilas»

Aunque «cada vez se hace más complicado trabajar» allí, estos funcionarios salen con una sonrisa de satisfacción la mayoría de los días, precisamente por ese «aliciente» del que hablaba Meseguer: «Nuestro medio coercitivo más utilizado es la palabra, la mano izquierda», coinciden. «A veces es imprescindible el uso de la fuerza, sí, pero la mejor herramienta es escuchar, interesarte por sus problemas y demostrar empatía». Y ahí es donde, quizá, el funcionario de Prisiones se «engancha» a su trabajo, según Manuel González. Cuando obtienen «más reconocimiento y agradecimientos de los reclusos que de la propia Administración», según De la Cruz. «Cuando un interno, al que conoces desde hace años, te da las gracias por ayudarle a salir del pozo. Eso no tiene precio», se emociona Arribas. A Toñi Martínez, incluso, los reclusos le han llegado a regalar varios ramos de «claveles de papel» por su labor. De Instituciones Penitenciarias, precisamente, no esperan regalos en forma de claveles de papel.