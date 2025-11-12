Trabajo pone a Amazon en el objetivo de sus inspecciones

El Ministerio de Trabajo ha situado a las grandes tecnológicas, y en particular a Amazon, en el objetivo de una nueva campaña de inspecciones ... para acabar con presuntos abusos laborales. Lo adelantó la pasada semana en el Congreso la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz, que criticó el modelo de la corporación presidida por Jeff Bezos, con dos centros implantados en la pedanía de Corvera, en Murcia: «Vamos a hacer un recordatorio a los magnates de las tecnoempresas en el mundo. Les vamos a decir que en España los derechos laborales se respetan y se cumplen».

Aunque la ministra adelantó que esta campaña se emprendería «desde ya», fuentes del Ministerio consultadas por LA VERDAD no han detallado de qué forma se va a llevar a cabo ni las implicaciones que tendrá en la Región, donde al centro logístico robotizado de Corvera, en Murcia, se suma una estación de reparto de última milla, ambos en el Parque Logístico del Sureste.

Díaz aseguró que Amazon permite que sus empleados trabajen 120 horas a la semana (lo que supone jornadas laborales inconcebibles de 24 horas de lunes a viernes) y les hace usar pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan cuando van al baño. La compañía ha negado que ambas circunstancias sean ciertas, tampoco en Murcia, como también confirman los propios trabajadores.

Empresa y plantilla niegan acusaciones como los turnos de 120 horas semanales o pulseras de control para ir al baño

Aunque eso no evita que los empleados tengan demandas para la empresa. Daniel Sola, presidente del Comité de Empresa y representante de CC OO, se queja de que hay accidentes que no se reconocen como tal, sino como «contingencia común»: «Somos 2.000 personas que no paran durante todo el día: hay lesiones de rodilla, de muñeca, de espalda... Son accidentes por largas jornadas de trabajo con desgaste físico». De hecho, ya en 2023 la Inspección de Trabajo abrió un expediente a Amazon por el accidente de un trabajador en Corvera, tras el cual no se dio aviso a los delegados de prevención del Comité de Empresa y se envió al empleado en taxi a La Arrixaca. Desde entonces, apunta CC OO, se ha mejorado en ese sentido y ya se cuenta con un protocolo de actuación.

En cuanto a la productividad, detalla que Amazon es una empresa «muy exigente» en el cumplimiento de objetivos, pero no aclara cuáles son los criterios que se siguen para establecerlos. Sola cuenta que «hemos pedido los baremos para conocer cómo se miden y no nos los han dado».

Corvera ya fue objeto de un expediente en 2023, cuando un trabajador accidentado fue trasladado al hospital en taxi

La ministra cargó contra el gigante estadounidense en un momento de preocupación para su plantilla de Madrid y Barcelona, donde se ha anunciado un ERE para 1.200 personas. Las dos plantas de Murcia, que emplean a unos 2.000 trabajadores, se libran por ahora de los despidos. En el marco de esta coyuntura, el sindicato CGT, minoritario, ha convocado una huelga del 24 al 28 de noviembre y del 16 al 23 de diciembre, en plena temporada alta para la logística. Dice esta organización que lo hace «como respuesta al empeoramiento constante de las condiciones laborales y a la falta de voluntad de la dirección de Amazon para resolver los problemas que afectan a la plantilla».

Pero Yolanda Díaz no solo mencionó a Amazon: «Se llamen Uber, se llamen Cabify, se llamen Amazon, se llamen como se llamen. Vamos a vigilar el uso que estas empresas tienen sobre las y los trabajadores», manifestó la ministra en la comparecencia que tuvo lugar el pasado jueves en la Comisión de Trabajo del Congreso.