Dos trabajadoras del centro logístico de Amazon en la pedanía de Corvera, Murcia. Ros Caval / AGM

Trabajo pone a Amazon en el objetivo de sus inspecciones

El Ministerio no aclara en qué consistirá la campaña anunciada por Yolanda Díaz y en la que incluye al gigante americano, con dos centros en Murcia

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:02

El Ministerio de Trabajo ha situado a las grandes tecnológicas, y en particular a Amazon, en el objetivo de una nueva campaña de inspecciones ... para acabar con presuntos abusos laborales. Lo adelantó la pasada semana en el Congreso la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz, que criticó el modelo de la corporación presidida por Jeff Bezos, con dos centros implantados en la pedanía de Corvera, en Murcia: «Vamos a hacer un recordatorio a los magnates de las tecnoempresas en el mundo. Les vamos a decir que en España los derechos laborales se respetan y se cumplen».

