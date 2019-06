Un trabajador del campo de 50 años ingresa en la UCI por golpe de calor Dos obreros de la construcción a pleno sol en su lugar de trabajo, junto al Malecón, pasado el mediodía. / javier carrión / agm La Aemet prevé alerta amarilla a partir del sábado en casi toda la Región y los sindicatos alertan también del riesgo en el sector de la construcción MARTA SEMITIEL Viernes, 28 junio 2019, 03:00

Un hombre de 50 años ingresó ayer en la UCI del Hospital Morales Meseguer a causa de un golpe de calor. El primero del verano. Según confirmó el 112, el hombre se encontraba realizando trabajos en el campo en una finca ubicada en la carretera de Calasparra cuando empezó a encontrarse mal. Trasladado por una mujer al centro de salud municipal, los sanitarios que lo atendieron lo derivaron al hospital.

La primera ola de calor del año ha entrado a la Región por la zona del Altiplano, que según confirmó Salud Pública ayer ya se encontraba en alerta amarilla, de riesgo bajo, por las altas temperaturas. Aunque el bochorno ya se nota en toda la Región, sobre todo en las horas centrales del día, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé activar este primer nivel amarillo hasta mañana. Será entonces cuando toda la Región, salvo el Campo de Cartagena y Mazarrón, se encuentren en alerta. La previsión de la Aemet estima que la franja horaria de mayor riesgo será desde las dos hasta las ocho de la tarde, con una probabilidad que oscila entre el 40% y el 70%.

MEDIDAS LABORALES Horarios En un documento facilitado por UGT para profesiones que realizan su actividad al aire libre, el sindicato propone adaptar los horarios de trabajo durante el verano para aprovechar las horas con menor exposición al sol. Pausas Aconsejan la realización de pausas para el descanso durante el horario de trabajo para favorecer la recuperación tras un tiempo prolongado de exposición al sol, así como realizar rotaciones en las tareas que implican dicha exposición solar. Hidratación Que los trabajadores se hidraten también es responsabilidad de las empresas. Así, consideran adecuado instalar dispensadores de agua cerca de los puestos de trabajo para asegurar el suministro constante de agua fría. Climatización Para el descanso a la sombra, las empresas deben instalar zonas próximas a los lugares de trabajo con su correspondiente climatización. En grupos UGT también advierte de que, en los momentos de temperaturas más elevadas, se deberá evitar que haya trabajadores aislados realizando sus actividades. Vigilancia Los recursos preventivos designados por el empresario vigilarán, de manera más especial, a los trabajadores de reciente incorporación o reincorporación cuando se expongan a temperaturas altas. Material También se debe facilitar a los trabajadores expuestos al sol protector solar para piel y labial, e incluso cuando lo soliciten, gafas de sol de uso laboral.

La subida de las temperaturas ha activado a sindicatos y médicos, que recomiendan a toda la población aumentar las precauciones para protegerse de los posibles golpes de calor, pero en especial a los trabajadores de la construcción y el campo, y a otras profesiones que también trabajan a pleno sol. Son ellos los que más sufren las consecuencias de la deshidratación en estos días, ya que aunque las temperaturas máximas se mueven entre los 32 y los 36 grados centígrados, los trabajadores que faenan en la calle sufren «una sensación térmica de unos 60 grados», explicó ayer en un comunicado el sindicato CGT Murcia. Atendiendo a la sensación térmica que se puede experimentar estos días en las calles, estos trabajadores se encuentran en estado de «peligro extremo» y pueden llegar a sufrir golpes de calor e insolaciones, continúa el sindicato.

CGT consideró que «las empresas no contemplan este riesgo, y si hubiese alguna que lo tuviera evaluado, no aplica medidas preventivas, porque para ellas la productividad está por encima de todo y les importan un bledo las consecuencias». Por eso, el sindicato advirtió a los trabajadores de que, «ante los intereses empresariales y la pasividad de los Comités de Salud», pueden acogerse al artículo 21.b de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que dice sobre una situación de «riesgo grave e inminente» que se deben «adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto, no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente».

Planes de prevención

Desde CC OO también se han pronunciado al respecto, explicando que las empresas cuyos trabajadores tengan que realizar sus tareas en la calle deberían realizar planes de prevención ante el «estrés térmico». En dicho documento, según explicó el secretario de Salud Laboral de CC OO, José María López, se debe «evaluar el riesgo y establecer una planificación preventiva, que identifique las medidas para eliminar o controlar el riesgo, organice el modo de implantarlas y especifique los medios humanos y materiales requeridos para su aplicación».

En esos planes preventivos también debería determinarse, entre otras cuestiones, quiénes son las personas responsables del seguimiento de la peligrosidad a causa del calor en los lugares de trabajo.