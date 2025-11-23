La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Epicentro del terremoto. IGN

Un terremoto se deja notar de madrugada al sur de Totana

El seísmo, de intensidad leve y magnitud 2.5, tuvo lugar a las 5.47 horas

LA VERDAD

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

Un terremoto de intensidad leve se dejó notar en la madrugada de este domingo al sur de Totana, sobresaltando a los vecinos de sueño más ligero. El temblor, de magnitud 2,5, se produjo a las 5.47 horas y tuvo su epicentro a 0 kilómetros de profundidad, según informó en su página web el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Este terremoto ha sido el tercero que se ha registrado en lo que va de mes en la Región de Murcia, ya que el pasado jueves día 13 también tuvo lugar un temblor de magnitud 2,1 con epicentro en Ceutí, y otro en Abanilla, de magnitud 2,5, el pasado 16 de noviembre.

