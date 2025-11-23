Un terremoto se deja notar de madrugada al sur de Totana El seísmo, de intensidad leve y magnitud 2.5, tuvo lugar a las 5.47 horas

LA VERDAD Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:55 Comenta Compartir

Un terremoto de intensidad leve se dejó notar en la madrugada de este domingo al sur de Totana, sobresaltando a los vecinos de sueño más ligero. El temblor, de magnitud 2,5, se produjo a las 5.47 horas y tuvo su epicentro a 0 kilómetros de profundidad, según informó en su página web el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Este terremoto ha sido el tercero que se ha registrado en lo que va de mes en la Región de Murcia, ya que el pasado jueves día 13 también tuvo lugar un temblor de magnitud 2,1 con epicentro en Ceutí, y otro en Abanilla, de magnitud 2,5, el pasado 16 de noviembre.

Temas

Terremotos

Totana