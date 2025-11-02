Muere un piloto de 70 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana Varios testigos aseguran que vieron cómo la aeronave perdía altura al poco de despegar del aeródromo del municipio

Raúl Hernández Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:12 | Actualizado 17:41h.

Un hombre, vecino de Mazarrón y de 71 años, murió este domingo por la tarde al estrellarse la avioneta biplaza que pilotaba, poco después de despegar del aeródromo de Totana. El siniestro tuvo lugar en el paraje de La Ñorica, en una finca privada cercana a la pista de vuelo, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El aviso se recibió a las 15.09 horas, cuando la mujer del piloto llamó alertando de que su marido había sufrido un accidente y se encontraba inconsciente en las inmediaciones del aeródromo, aunque no conocía la ubicación exacta. Inmediatamente, se movilizaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, patrullas de la Guardia Civil y Policía Local, sanitarios del 061 y el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Fue el helicóptero del 112 el que logró avistar la aeronave siniestrada e informar a los equipos terrestres, que la localizaron en una finca privada. Los bomberos excarcelaron al piloto, que había quedado atrapado en el interior de la cabina, pero los sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento.

Testigos presenciales aseguraron que vieron cómo la aeronave perdía altura al poco de despegar y que el accidente podría haberse producido por un fallo en el motor. No obstante, la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas del siniestro.