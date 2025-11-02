La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos de Emergencias y agentes de la Guardia Civil, junto a la avioneta siniestrada. 112

Muere un piloto de 70 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana

Varios testigos aseguran que vieron cómo la aeronave perdía altura al poco de despegar del aeródromo del municipio

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

Un hombre, vecino de Mazarrón y de 71 años, murió este domingo por la tarde al estrellarse la avioneta biplaza que pilotaba, poco después de despegar del aeródromo de Totana. El siniestro tuvo lugar en el paraje de La Ñorica, en una finca privada cercana a la pista de vuelo, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El aviso se recibió a las 15.09 horas, cuando la mujer del piloto llamó alertando de que su marido había sufrido un accidente y se encontraba inconsciente en las inmediaciones del aeródromo, aunque no conocía la ubicación exacta. Inmediatamente, se movilizaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, patrullas de la Guardia Civil y Policía Local, sanitarios del 061 y el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Fue el helicóptero del 112 el que logró avistar la aeronave siniestrada e informar a los equipos terrestres, que la localizaron en una finca privada. Los bomberos excarcelaron al piloto, que había quedado atrapado en el interior de la cabina, pero los sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento.

Testigos presenciales aseguraron que vieron cómo la aeronave perdía altura al poco de despegar y que el accidente podría haberse producido por un fallo en el motor. No obstante, la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas del siniestro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  4. 4 Duino paraliza otra vez la venta del Cartagena a Arribas y la afición explota: «Basta ya»
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6 Tres heridos en un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco
  7. 7

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»
  8. 8

    El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años
  9. 9

    Acompañar a morir y sostener en el duelo
  10. 10 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Muere un piloto de 70 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana

Muere un piloto de 70 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana