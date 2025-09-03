La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un agente examina uno de los patinetes recuperados. G. C.

Detenido por robar siete patinetes eléctricos del aparcamiento de un supermercado en Totana

El joven actuó de forma continuada en el mismo lugar desde el pasado mes de marzo

LA VERDAD

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:24

Un experimentado delincuente fue detenido por la Guardia Civil en Totana por los robos de hasta siete patinetes eléctricos, ocurridos desde el pasado mes de marzo en el estacionamiento de un supermercado de la localidad. El detenido utilizaba distintas identidades falsas y estaba siendo buscado por un juzgado de Alicante para su detención.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, cuando la Guardia Civil recibió una serie de denuncias por la sustracción de patinetes eléctricos en el municipio de Totana. Los vehículos habían desaparecido del estacionamiento destinado a este tipo de vehículos, ubicado en un conocido supermercado con el objetivo de que los propietarios los aparquen mientras compran.

La continuidad de los hurtos en el mismo lugar había generado cierta alarma social y la propia mercantil consideraba que su imagen corporativa se estaba viendo perjudicada. La Guardia Civil recabó del escenario delictivo indicios, testimonios y otras informaciones que permitieron conocer que tras estos hurtos se encontraba un joven que, oculto bajo una gorra y unas gafas de sol, vigilaba la zona de aparcamiento hasta comprobar que no había testigos, momento en el actuaba de forma veloz.

Los investigadores analizaron de forma exhaustiva detalles de su vestimenta, su complexión física y otras características que permitieron determinar que se trataba de un individuo que, amparado por distintas identidades, estaba relacionado con otros ilícitos por los que, además, estaba siendo buscado por la justicia para su detención.

La Guardia Civil desarrolló una serie de dispositivos operativos dirigidos tanto a la prevención de otros robos en la zona, como a la identificación del sospechoso que han resultado positivos. La investigación finalizó con la detención de un joven al que se atribuye la presunta autoría de siete delitos de hurto.

