Cultura declarará bien catalogado el conjunto escultórico del vía crucis de la Santa de Totana

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha iniciado el procedimiento para la declaración como bien catalogado por su relevancia cultural del conjunto escultórico del vía crucis de la Santa de Totana. Da este paso «por su singularidad, significación e importancia para la memoria colectiva del municipio», según señala el expediente.

El vía crucis de la Santa forma parte del entorno del Santuario de Santa Eulalia de Mérida, patrona de Totana, situado a unos siete kilómetros del casco urbano. Se emplaza al sur del Santuario, en dirección a Aledo, y fue concebido en 1965 por iniciativa del entonces párroco del templo, Juan José Noguera, con el propósito de crear un recorrido penitencial en plena naturaleza, integrando arte, fe y paisaje.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, visitó esta semana el conjunto monumental y señaló que esta declaración «permitirá reforzar la protección y conservación del vía crucis y de su valor artístico, paisajístico y devocional».

El conjunto escultórico, obra del artista Anastasio Martínez Valcárcel, se realizó entre 1966 y 1968. Está formado por 14 grupos escultóricos que representan las estaciones del vía crucis, con un total de 33 figuras de 1,70 metros de altura, realizadas en piedra blanca artificial.