Nuev vehículo móvil para expedir el DNI y el pasaporte. AYTO. TOTANA

Los ciudadanos de Totana podrán obtener el DNI y el pasaporte en la nueva unidad móvil

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:31

Los ciudadanos de Totana ya pueden obtener el DNI y el pasaporte sin tener que desplazarse a comisaría, según informó el Ayuntamiento. La Policía Nacional presentó la nueva unidad móvil que ofrecerá el servicio coincidiendo con el día de su patrón, Los Ángeles Custodios

De esa forma, en menos de diez minutos los vecinos podrán obtener la documentación gracias a la tecnología incorporan los nuevos vehículos integrales. También se podrá actualizar la contraseña y el certificado de los DNI electrónicos de manera rápida. La Región de Murcia cuenta con un total de estos tres vehículos integrales de documentación (Vidoc) para la expedición. Los mismos han sido desarrollados dentro del Plan de Identidad Digital de la Dirección General de la Policía para mejorar la eficacia, eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y a las empresas.

Águilas, Caravaca y Moratalla

Eso sí, previamente hay que pedir cita, ya que esta unidad móvil recorrerá varios municipios del Guadalentín y Noroeste. De hecho, visitará también Águilas, Moratalla y Caravaca de la Cruz. Tras la adquisición de los vehículos se realizó una transformación, con la colaboración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para expedir los documentos.

