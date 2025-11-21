Un total de 400 centros educativos celebran elecciones para renovar los consejos escolares Docentes, alumnos, padres, madres y personal de administración y servicios de los centros participan en la constitución de estos órganos

Visita del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, al colegio Andrés Baquero de Murcia, uno de los centros donde se celebran elecciones este viernes.

Un total de 400 centros educativos sostenidos con fondos públicos, cerca del 60 por ciento del conjunto de los que hay en la Región, celebran elecciones para renovar totalmente, parcialmente o cubrir las posibles bajas de representantes de los consejos escolares de centro. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó este viernes junto con el presidente del Consejo Escolar de la Región de Murcia, José Francisco Parra, el colegio Andrés Baquero de Murcia, donde se celebran elecciones.

En estos comicios votan docentes, alumnos, padres, madres y tutores y personal de administración y servicios de los centros. Marín indicó que «los consejos escolares de centros son el cauce de participación en las decisiones de funcionamiento y mejora de los centros educativos».

La proclamación de candidatos electos y suplentes se conocerá este viernes, al finalizar las votaciones, que se celebran en horario lectivo. Los candidatos podrán reclamar hasta el día 24 de noviembre y el plazo para constituir el nuevo consejo escolar de centro será hasta el 3 de diciembre. El alumnado elegirá a sus representantes en aquellas etapas en las que tienen representación.

Los consejos escolares de centro son el órgano colegiado de participación de todos los sectores de la comunidad educativa. Además de los miembros electos que han presentado candidatura para su elección, forman parte otros miembros por designación, como representantes de la asociación de madres y padres mayoritaria del centro; del personal de administración y servicios; personal técnico educativo no docente y representante municipal.