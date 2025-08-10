Torre Pacheco aparca la finalización del museo paleontológico y busca otros usos

El Museo de Paleontología de la Región de Murcia no verá abiertas sus puertas en Torre Pacheco al menos a corto o medio plazo. Una ... infraestructura cultural ambiciosa cuyas obras comenzaron en el año 2010, se paralizaron tres años después, y que de momento se encuentra en un callejón sin salida.

El alcalde, Pedro Ángel Roca (PP), que al inicio de su mandato se mostró «optimista» por las gestiones para desbloquear la terminación de la obras en un plan conjunto con la Comunidad Autónoma, finalmente, en declaraciones a LA VERDAD, admite que el proyecto «no es la mayor prioridad del gobierno local, pero tampoco se puede decir que esté descartado para un futuro».

Asegura el primer edil que en estos dos primeros años de mandato ha intentado, «por todos los medios», concertar una actuación conjunta del Consistorio, la Comunidad Autónoma «e incluso la iniciativa privada», para concluir las obras del edificio y poder abrir el museo, «pero de momento no es posible».

La obras empezaron en 2010 y fueron paradas tres años después por la falta de recursos para financiar su finalización

Devolución del dinero

Un escollo «administrativamente insalvable», enfatizó el primer edil, fue el expediente para la devolución a la Consejería de Cultura de los ocho millones de euros de subvención que recibió el Ayuntamiento en 2010 para construir el museo. El anterior equipo de gobierno local accedió a su devolución por anualidades prorrateadas entre 2024 y 2035 «y jurídicamente no ha sido posible detenerlo, por mucho que desde el Ayuntamiento se ha reafirmado el compromiso de buscar la financiación para terminarlo».

«Abrir con menor dimensión»

En esta situación, y dado que el Consistorio no tiene la obligación de destinar el edificio al Museo Regional de Paleontología, Roca admitió que «habrá que plantear otros posibles usos para el edificio, porque parado para toda la vida no se puede quedar». Una opción, «a modo de borrador», apuntó, es la de «abrir el museo con menor dimensión que la original, y destinar a otros usos los espacios restantes».

El regidor pachequero aseguró que «ha habido conversaciones preliminares con empresarios, pero no se ha concretado ningún avance aún». Roca insistió en que la «situación es la que es, pero habrá que buscar una solución porque en la infraestructura se llegó a invertir 5,5 millones de los 8 que se otorgaron y no sería lógico abandonarla».

El anterior presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, colocó la primera piedra de lo que iba a ser el museo en una rambla abierta próxima al Cabezo Gordo, rodeada de bancales e invernaderos. El exalcalde, Antonio León (Partido Independiente), recordó sobre el proyecto original que se elaboró «sobredimensionado y sin tener el programa museístico y la financiación asegurada». A su llegada a la alcaldía en 2015, León se encontró «una enorme patata caliente, con los trabajos parados, las certificaciones de obra sin pagar y el contrato con la empresa constructora sin resolver».

León critica «el despropósito»

Sobre el papel de la Consejería de Cultura durante su etapa de alcalde (2015-2023), destacó que se «mantuvieron multitud de reuniones, con varios consejeros y directores generales, jurídicos y técnicos regionales, pero la realidad es que la Comunidad no quiso saber nada de ese museo». En opinión de León, «es la historia de un despropósito, porque el PP creó el problema, paralizó la obra y nunca hizo ni hace nada por reanudarla».