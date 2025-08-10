La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio del museo paleontológico de Torre Pacheco, sin terminar, en una imagen de archivo. V. VICÉNS /AGM

Torre Pacheco aparca la finalización del museo paleontológico y busca otros usos

El alcalde reconoce que «no renuncia» a concluir el edificio y estudiará alternativas, pero que «hay otras prioridades» en el municipio

S. S.

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:26

El Museo de Paleontología de la Región de Murcia no verá abiertas sus puertas en Torre Pacheco al menos a corto o medio plazo. Una ... infraestructura cultural ambiciosa cuyas obras comenzaron en el año 2010, se paralizaron tres años después, y que de momento se encuentra en un callejón sin salida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo
  2. 2 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  3. 3 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  4. 4 Diego Rodríguez Arcas: «El riesgo de tsunamis en la costa de la Región de Murcia es bajo, pero conviene estar preparados»
  5. 5 Perseidas 2025: el mejor día y hora para ver las populares lágrimas de San Lorenzo
  6. 6

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  7. 7

    Jumilla, el pueblo que no quería la polémica
  8. 8 Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana
  9. 9 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl
  10. 10 Arrestan a un granjero de Mula por abandonar y dejar morir a más de medio centenar de cabras y ovejas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Torre Pacheco aparca la finalización del museo paleontológico y busca otros usos

Torre Pacheco aparca la finalización del museo paleontológico y busca otros usos