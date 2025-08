El 61% de murcianos rechazan las protestas contra los inmigrantes en Torre Pacheco

David Gómez Domingo, 3 de agosto 2025, 07:22 Comenta Compartir

Las protestas contra la población inmigrante que se produjeron en Torre Pacheco tras la brutal agresión que sufrió un hombre de 68 años, las cuales derivaron en cacerías racistas en el municipio, suscitan un rechazo mayoritario entre los ciudadanos de la Región de Murcia.

Así se extrae del Cemop-Panel elaborado para LA VERDAD por el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop), que ha constado de 1.051 entrevistas realizadas a ciudadanos entre el 20 y el 30 de julio, a través de la metodología CAWI (encuestas autoadministradas por internet).

Según este estudio, dos de cada tres ciudadanos (61%) se muestran «poco o nada de acuerdo» con las movilizaciones convocadas en Torre Pacheco, a través de las redes sociales, en respuesta a la paliza que sufrió Domingo Tomás a cargo de un individuo de origen magrebí no residente en la localidad, que fue detenido y está encarcelado. Un 36,3%, por su parte, está «muy o bastante de acuerdo» con la reacción que se produjo, sobre todo los jóvenes de entre 18 y 30 años -un 57,8% de los encuestados en esta franja de edad se reveló favorable- y las personas más a la derecha en la escala ideológica (el 96,5% de los que se sitúan en tramo 9-10, dentro de la línea en la que 1 representa más a la izquierda y el 10 más a la derecha). Asimismo, el apoyo a las protestas contra los inmigrantes es bastante mayor en las comarcas del Campo de Cartagena (43,3%), la Huerta de Murcia (37,6%) y el Valle del Guadalentín (34,2%) que en el Noroeste (20%) y el Altiplano (13,2%).

Protestas

Ampliar

¿Apoyamos las deportaciones?

Respecto al planteamiento de deportar a inmigrantes a sus países de origen, como piden algunos partidos políticos como Vox, una mayoría de encuestados (43%) se declaran partidarios de ello solo en el caso de los extranjeros que se encuentren en situación irregular en España y cometan algún acto de delincuencia, frente al 30% que mandaría a sus naciones de procedencia al conjunto de los 'sin papeles' y del exiguo 3% que los expulsaría a todos, con independencia de que cumplan o no con la ley de Extranjería y de que delincan o presenten una conducta intachable. En cambio, para un 23% de ciudadanos de la Región deportar inmigrantes no es, en ningún caso, la vía adecuada para solucionar los problemas de convivencia que pudieran surgir en momentos puntuales.

En ese sentido, al igual que ocurre con el respaldo a las protestas convocadas por las redes sociales contra los extranjeros, es entre los jóvenes de entre 18 y 30 años donde se dan los porcentajes más elevados en las opciones de deportar a todos los inmigrantes (6,1%), así como extraditar a aquellos que no tienen regularizada su situación en España (38,7%), sean o no delincuentes. Por su parte, los mayores de 65 años son quienes en mayor proporción (41,1%) consideran que deportar no es buena solución.

Desglosadas las respuestas por definición ideológica de los encuestados en la escala del 1 al 10, un 12,1% de los que se ubican en el tramo 9-10 (más a la derecha) quiere expulsar a la totalidad de los extranjeros y el 75% de estos, a todos los irregulares. Los más contrarios a las deportaciones como vía para solucionar los problemas de convivencia serían (72%) los que se sitúan en la franja más a la izquierda (1-2), que se corresponderían con votantes de Podemos. El 53,5% de los encuestados que se definen de centro (5-6) aboga, por su parte, por expulsar a los 'sin papeles' que cometan delitos en España. El apoyo a esta opción alcanza un 30% y un 24,8%, respectivamente, entre los votantes de centro izquierda (3-4) y extrema izquierda (1-2). Entre los de extrema derecha (9-10), llama la atención que es mayor el porcentaje de quienes propugnan la deportación de todos los inmigrantes, sin distinciones (12,1%), que el de los que vinculan las expulsiones a los condicionantes de incumplimiento de la ley de Extranjería y la comisión de infracciones penales (11,3%).

Por territorios, donde más se considera que las expulsiones masivas no son adecuadas es en el Noroeste (41,1%) y, en menor medida, en el Valle del Guadalentín (27,4%), mientras que seis de cada diez habitantes de la comarca del Altiplano (Yecla y Jumilla) apoyan que se deporte a sus países de origen a los irregulares que delincan. Y aunque los porcentajes siguen siendo mínimos (3,6%), la opción de echarlos a todos es más abultada en el Campo de Cartagena y en la Huerta de Murcia que en el resto de la Región.

Percepción del fenómeno

Ampliar

El informe Cemop-Panel para LA VERDAD presenta a los encuestados una serie de afirmaciones sobre inmigración para que estos contesten si están de acuerdo o en desacuerdo. Las respuestas permiten realizar una aproximación a la percepción que tienen los ciudadanos de la Región sobre el fenómeno migratorio.

Así, ante la aseveración de que en la Región de Murcia hay demasiados inmigrantes, un 33,3% (exactamente un tercio, uno de cada tres ciudadanos) se muestra «totalmente de acuerdo» y un 30%, «parcialmente de acuerdo», frente al 18% y 13,1% que se posiciona en las respuestas «totalmente en desacuerdo» y «parcialmente en desacuerdo».

Del mismo modo, un 30,6% de participantes en el estudio del Cemop expresa su firme convencimiento de que el aumento de la inmigración genera a su vez un incremento de la inseguridad ciudadana, ante el 30,2% que asiente ante dicha tesis, pero solo en parte. El 36,4% rechaza, total o parcialmente, este vínculo entre extranjeros y delincuencia.

En lo que hay un consenso general es en el reconocimiento a la contribución de las personas de otros países al crecimiento económico de la Región de Murcia en las últimas décadas. Ocho de cada diez encuestados (81%) afirman estar totalmente o parcialmente de acuerdo con la afirmación de que la estructura productiva de la Región de Murcia, en particular, y de España, en general, se vería seriamente afectada sin la inmigración, por solo un 17,2% que opina lo contrario.

Respecto a si en España se debería priorizar la llegada de extranjeros procedentes de países culturalmente más similares a España (es decir, los latinoamericanos de raíz cristiana frente a los magrebíes de religión musulmana), existe una clara división de opiniones. Los que se expresan en contra, posicionándose en las opciones «totalmente en desacuerdo» y «parcialmente en desacuerdo», suman un 47,1%, pero los que se ubican en los epígrafes «totalmente de acuerdo» y «parcialmente de acuerdo» representan el 45,7%.

De lo que tampoco hay duda es de la preocupación que lo acontecido en Torre Pacheco durante el pasado mes de julio ha generado entre la ciudadanía de la Región de Murcia. El 85,7% de los participantes en el sondeo confesó que había seguido con mucho y bastante interés los sucesos en el municipio del Campo de Cartagena, frente al 14% que mostró indiferencia.

Información: restringir las redes

Ampliar

Además, el 66,5% utilizó los medios de comunicación tradicionales (prensa escrita, radio o televisión) para mantenerse informado del desarrollo de la crisis pachequera, mientras que el 28,2% siguió los acontecimientos a través de las redes sociales, los canales de YouTube u otros canales informativos no convencionales, como los foros y páginas webs alternativas. Entre estos últimos, destacan los encuestados que se posicionan en el tramo 9-10 (más a la derecha) dentro de la escala ideológica. Casi un 60% de estos vecinos afirma haberse informado de los altercados de Torre Pacheco a través de medios no tradicionales. También entre los jóvenes de entre 18 y 30 años son mayoría (51,8%) los que prefieren las redes sociales, canales de YouTube y podcast y webs alternativas a los periódicos, la radio y la televisión, según refleja la encuesta.

Sobre este asunto, el Cemop-Panel para LA VERDAD abre entre los encuestados el debate sobre si es necesaria una regulación más estricta por parte de las autoridades públicas de estos nuevos canales de comunicación, particularmente las redes sociales, con el fin de limitar la desinformación, los discursos de odio y las cacerías de seres humanos como las producidas en Torre Pacheco hace unas semanas. En ese sentido, más de la mitad de los ciudadanos participantes en la encuesta se mostraron a favor a endurecer la normativa (54,3%) frente al 37,1% de los que son partidarios de no intervenir.

Entre los proclives a la restricción, sobresalen las mujeres por delante de los hombres (64,3% frente a 44,2%). Por franjas de edad, el porcentaje de apoyo más elevado a poner límites a las redes sociales se observa entre las personas de 65 años o más (64,7%), mientras que nuevamente son los jóvenes de 18 a 30 años los que, en mayor medida (48,4%), son de la opinión de que no hay que intervenir.

Por ideologías, los que se ubican más a la derecha en la escala de 1 al 10 presentan mayores porcentajes de rechazo a la regulación (75,2%). Nueve de cada diez encuestados situados más a la izquierda (1-2), por contra, exigen más controles.

Por otro lado, el 71,8% de entrevistados apoyaría que se obligue a todos los usuarios de las redes sociales a identificarse con su verdadero nombre, por un 20,7% que ve con buenos ojos que se pueda mantener el anonimato y un 6,4% que no tiene una opinión al respecto.

Otra de las preguntas que contiene el sondeo es si fue acertada la decisión de la Guardia Civil de obligar a abandonar Torre Pacheco a los agitadores que acudieron al municipio para participar en una manifestación sin autorización convocada por las redes el pasado 16 de julio (como Vito Quiles y Dani Esteve, de Desokupa). El 62% apoya la actuación de la Benemérita, mientras que el 30,5% cree que tenían derecho a manifestarse.

Ficha técnica

• Metodología: El estudio se llevó a cabo mediante metodología CAWI (ComputerAssisted Web Interviewing–encuestas autoadministradas por internet) aplicadas a través del CEMOP-Panel.

• Ámbito: Región de Murcia.

•Universo: Personas de 18 y más años, empadronadas en el ámbito de estudio.

• Muestra final: 1.051 entrevistas.

• Diseño muestral: Muestreo no probabilístico, basado en el panel online del CEMOP. La muestra se compone de individuos que residen en el ámbito de estudio y que, siendo parte del panel, decidieron voluntariamente participar en la encuesta autoadministrada.

• Ponderación: Se aplicaron coeficientes de ponderación. Para garantizar la representatividad de la muestra respecto a las variables: Estrato territorial, Sexo y Edad (de conformidad con la estructura de la población regional en dichas variables) e Ideología (según la estructura recogida por el CEMOP).

• Cuestionario: De tipo estructurado y cerrado.

• Fecha de realización: 20 a 30 de julio de 2025.

• Composición de las comarcas: Altiplano: Jumilla y Yecla. Cartagena-Mar Menor: Cartagena, Fuente Álamo, La Unión, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. Guadalentín: Águilas, Alhama, Librilla, Lorca, Mazarrón, Puerto Lumbreras y Totana. Huerta de Murcia: Abanilla, Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Blanca, Ceutí, Cieza, Fortuna, Lorquí, Molina de Segura, Murcia, Ricote, Santomera, Las Torres de Cotillas, Villanueva del Segura, Abarán y Ojós. Noroeste: Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla, Mula y Pliego.

