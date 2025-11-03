Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco Los sanitarios tan solo pudieron certificar su fallecimiento

LA VERDAD Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:10

Un motorista de 31 años perdió la vida alrededor de la medianoche del domingo como consecuencia de las graves heridas sufridas al accidentarse cuando circulaba por la carretera RM-F21 a su paso por Roldán, en el término municipal de Torre Pacheco.

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias, hasta el lugar del siniestro se dirigió una Unidad Móvil de Emergencias, pero a su llegada los sanitarios tan solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.