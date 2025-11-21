HortiFruit reúne la mayor plataforma del sector agrícola con 200 empresas líderes

La Feria Internacional Agrícola pone a disposición de los visitantes un amplio programa técnico y celebrará mañana el Día del Agricultor con una jornada de reconocimiento y convivencia

El consejero de Medio Ambiente, Juan Maria Vázquez, y el secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganaderia y Pesca, Francisco José González, presiden la inauguración de HortiFruit.

La Feria HortiFruit 2025, que se celebra desde ayer en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, situado en Torre Pacheco, se presenta como una de las convocatorias más relevantes del calendario hortofrutícola nacional. Reúne por vez primera a productores junto con empresas de medios de producción, empresas tecnológicas, comercializadoras, centros de investigación, proveedores de insumos y profesionales del sector, con el objetivo de crear un espacio de innovación, negocio y transferencia de conocimiento y poniendo el foco en los profesionales del sector.

HortiFruit 2025 ha sido diseñada con una clara orientación profesional. Por ello, los visitantes pueden acceder a un amplio programa técnico, en el que se abordan cuestiones clave como la automatización agrícola, la agrovoltaica, las nuevas tecnologías de riego, la microbiología aplicada, la inteligencia artificial en agricultura, la sostenibilidad productiva y la adaptación a los retos climáticos. Las sesiones estarán dirigidas por expertos, centros de investigación, empresas líderes y entidades profesionales del sector.

Uno de los incentivos destacados de la feria será el sorteo de 1.000 euros reservado exclusivamente para los asistentes que acuden al evento. La iniciativa pretende premiar el compromiso del sector y fomentar una participación que potencie el intercambio técnico y comercial entre profesionales.

Premios y actividades

Además, el programa incluye una jornada muy especial: el 'Día del Agricultor', que se celebra mañana sábado 22 de noviembre. Durante esta jornada se llevarán a cabo reconocimientos al trabajo agrícola, entrega de premios sectoriales y actividades diseñadas como un homenaje a los agricultores. La jornada incluirá también una actuación musical, una gran paella de convivencia (hasta completar aforo) y un brindis final que pondrá cierre a la feria.

Fechas y horario. Hoy, jueves 21 de noviembre, de 10.00 a 20.00 horas, y mañana, sábado 22 de noviembre, de 10.00 a 18.00 horas.

Dónde. Ifepa, Torre Pacheco.

Más información. www.ifepa.es/hortifruit y www.hortifruit.com.

HortiFruit 2025 refuerza también su zona expositiva con la participación de 200 empresas líderes del sector, ocupando 30.000 metros cuadrados de superficie, procedentes de varios puntos de nuestro país, y de Argentina, Chile o India, que presentan soluciones en maquinaria, biotecnología, sistemas de digitalización, herramientas para la mejora de la eficiencia hídrica y energética, nuevas variedades vegetales, productos fitosanitarios de nueva generación y servicios especializados para el sector. Las empresas participantes tienen la oportunidad de mostrar innovaciones y establecer contactos con distribuidores, productores y agentes internacionales interesados en el potencial agrícola del sureste español.

HortiFruit espera la asistencia de profesionales de diferentes comunidades autónomas y de representantes de mercados exteriores, lo que contribuirá a crear un entorno propicio para el 'networking' y la apertura de nuevas oportunidades comerciales

La empresa Microgaia Biotech I premio del Concurso de Innovación Tecnológica

El laboratorio portátil de PCR en tiempo real para detección, in situ, de microorganismos de interés agrícola, ha sido el producto galardonado con el Primer Premio de Innovación Tecnológica, presentado por la empresa Microgaia Biotech, con motivo de la celebración del certamen Hortifruit 2025.

El segundo premio ha recaído en la empresa Agrisens por su producto trampa inteligente con IA para detección temprana de plagas, y el tercero para Palec Ecológico por la bandeja ecológica de semillero.

