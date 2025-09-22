La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Herido un camionero al volcar su camión cuando circulaba por Torre Pacheco

Varios testigos pidieron ayuda al ver el accidente y avisaron de que el hombre estaba atrapado en el interior de la cabina

LA VERDAD

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:27

Servicios de emergencia han rescatado, atendido y trasladado al hospital al conductor de un camión que ha resultado herido tras volcar el vehículo que conducía en la carretera RM-F14 (que une Torre Pacheco y El Jimenado) a su paso por el polígono industrial La Estrella de Torre Pacheco.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió diversas llamadas informando del accidente a las 13.45 horas. Varios testigos indicaron que, en la referida vía, un camión había volcado y que su conductor estaba herido y atrapado en el interior de la cabina del mismo. Se movilizaron entonces patrullas de la Guardia Civil, una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

A la llegada de los bomberos el herido ya estaba fuera del camión. Fue estabilizado por los sanitarios del 061 y trasladado al hospital Los Arcos del Mar Menor.

